(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 **Tre milioni di euro per Casa Siviero. Giani: “La Regione continua ad

investire in cultura”**

/Scritto da Marcello Ferreri, venerdì 18 luglio 2025 alle 18:46/

Sale ed ambienti ristrutturati ed adeguati ai più moderni standard

museali, recupero di spazi funzionali all’esposizione di opere fino ad oggi

non visibili al pubblico, abbattimento delle barriere architettoniche e una

nuova area destinata ad ospitare eventi e convegni.

Dal sopralluogo effettuato oggi dal presidente Eugenio Giani con i tecnici

della Regione e Michele Mazzoni, direttore del Settore Opere pubbliche, si

perfeziona il progetto per dare nuova vita alla casa intitolata a Rodolfo

Siviero, collezionista, storico dell’arte e intellettuale, conosciuto per

la sua importante attività di recupero delle opere d’arte trafugate

dall’Italia nel corso della seconda guerra mondiale.

L’intervento, finanziato con un importo di circa tre milioni di euro, è

dedicato ad inserire con un maggior rilievo ed una adeguato profilo storico

artistico il villino in stile neo-rinascimentale di Lungarno Serristori a

Firenze nel circuito museale cittadino, collocando nello stesso tempo la

figura di Rodolfo Siviero, morto nel 1983, nel contesto della sua intensa e

preziosa attività di instancabile amante del bello, che gli valse il

soprannome di “007 dell’arte”.

“Dal sopralluogo di oggi – spiega il presidente Giani – inizia un

percorso che da qui alla prossima primavera intende restituire a Firenze ed

all’Italia un edificio di alto valore museale che consentirà a tutti di

beneficiare delle bellezze e delle collezioni che Siviero ha lasciato alla

Regione Toscana e che la Regione Toscana gestisce con la propria Casa Museo

dal 1983. Casa Siviero si colloca dove oggi sta nascendo un percorso di

grande attrazione turistica e culturale collegato alla Torre San Niccolò,

al camminamento verso Piazzale Michelangelo, al Museo dell’Acqua in Piazza

Poggi e che sarà inaugurato proprio con la riapertura di Piazza Poggi nel

settembre di quest’anno.