(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 STELLANTIS, APPENDINO (M5S): URSO RIFERISCA IN PARLAMENTO, MELONI CONVOCHI TAVOLO CON AZIENDA

Roma, 11 set. – “Questo governo dovrebbe prima o poi battere un colpo su Stellantis. Abbiamo visto cose terribili negli ultimi mesi: mesi di casa integrazione, contratti di solidarietà fino a fine 2024, 3.500 esuberi previsti e ora non siamo solo agli atti contro i lavoratori, ora siamo alla presa in giro dei lavoratori con le offerte sulle macchine di lusso. Chiediamo che il Ministro Urso venga in Parlamento e ci dica che cosa vuole fare. Dico di più: chiediamo alla Presidente Meloni di convocare al tavolo immediatamente la proprietà e l’Amministratore Delegato perché quell’azienda di aiuti dallo Stato ne ha avuti e quindi deve avere rispetto per la dignità di chi quell’azienda l’ha fatta ogni giorno lavorandoci”. Così la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla Camera.

