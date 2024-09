GIUBILEO, SIGLATO PROTOCOLLO TRA COMMISSARIO, MINISTRO GIUSTIZIA E SANTA SEDE PER IMPEGNO VOLONTARIO DETENUTI IN PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA’

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

Oggi, in occasione della Cabina di Regia sul Giubileo riunita a Palazzo Chigi, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 Roberto Gualtieri, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Mons. Rino Fisichella hanno siglato un Protocollo d’Intesa in vista dell’Anno Santo che consentirà di sviluppare progetti a titolo volontario e gratuito da parte della popolazione detenuta o sottoposta a misure restrittive della libertà, al fine di favorirne il rinserimento e l’integrazione sociale.

Le attività che sono state individuate in via prioritaria sono: la manutenzione e fruizione del patrimonio pubblico, in termini di pulizia e mantenimento del decoro di aree e spazi cittadini, compresi le ville ed i parchi pubblici; la fruibilità e la conservazione del patrimonio culturale ed archivistico, con specifico riferimento al circuito museale ed al sistema delle biblioteche comunali; il supporto alle attività di volontariato per l’accoglienza ed assistenza ai pellegrini, in collaborazione con la protezione civile.

Le attività non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro, i progetti di pubblica utilità e delle altre attività gratuite in favore della collettività sono definiti in apposite convenzioni attuative di volta in volta stipulate tra i rispettivi responsabili delle strutture italiane di riferimento e successivamente trasmesse al Dicastero per l’Evangelizzazione per garantire l’informazione sulle attività svolte.

Il Protocollo prevede tutte le forme di stipula delle convenzioni, la descrizione delle mansioni previste per i servizi richiesti, le modalità di individuazione dei soggetti ammessi alle attività di pubblica utilità e in favore della collettività e la disciplina necessaria ad accertare l’effettiva regolarità delle prestazioni effettuate.

Il Protocollo è attuato nel rispetto dell’ordinamento italiano e della Santa Sede e ha validità fino al 31 dicembre del 2026. Così da una nota del Campidoglio