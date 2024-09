(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 *Puglia. IAIA (FdI), Alta Murgia, Geoparco Mondiale Unesco Ne beneficerà tutta la regione*

“Accogliamo con soddisfazione ed emozione il riconoscimento dell’Alta Murgia quale Geoparco Mondiale Unesco. E’ un risultato straordinario che non arriva a caso naturalmente, ma scaturisce dall’impegno e dal lavoro dei tanti che, negli anni, hanno comunicato l’unicità di questo luogo. Come pugliese, sono davvero orgoglioso perché attribuisce il giusto valore all’Alta Murgia e la rende internazionalmente visibile. Ora, diventa indispensabile continuare a puntare sulla zona attraverso percorsi di formazione, cura e valorizzazione del territorio. L’intera regione Puglia deve gioire oggi e potrà beneficiare di questo storico risultato in cui le comunità locali hanno avuto un ruolo di primo piano, contribuendo così a rimarcarne l’identità e la cultura. Proteggere l’ambiente è quanto mai fondamentale perché un geoparco come questo esiste e resiste solo quando vi è piena consapevolezza della sua irripetibilità. La natura non fa repliche, è unica ed è da qui che scaturisce l’assoluta esigenza di contrastare con la massima forza le ecomafie. Purtroppo, anche la nostra regione deve fare i conti con reati ambientali, così come dimostrato di recente anche dall’indagine “Mare Monstrum” di Legambiente. Dunque, ritengo indispensabile da un lato avviare e promuovere azioni di valorizzazione dei territori e dall’altro, dimostrare fermezza nel perseguire i crimini ambientali. Infine, un plauso al governo Meloni che ha fornito lo slancio necessario al raggiungimento di questo traguardo e i miei complimenti al presidente del Parco Francesco Tarantini ed a tutta la sua struttura”.

*Così on. Dario Iaia, deputato FdI/segretario commissione parlamentare ecomafie*