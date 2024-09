(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

Rimini 9 settembre 2024

100 anni di vita per la signora Renilde di Bellariva, sarta e contadina. L’augurio della città di Rimini

“Buona, generosa, spiritosa, ingegnosa e tenace”. Sono le parole, piene di affetto e stima, dei familiari di Renilde Vigevi, neo-centenaria residente a Bellariva, che l’altro giorno ha raggiunto il traguardo del secolo di vita. Rimasta vedova in giovane età, Renilde ha cresciuto con un instancabile amore i suoi tre figli, bilanciando i ruoli di sarta e di contadina per mantenere la sua famiglia. Il suo centesimo compleanno è stata un’occasione gioiosa, celebrata l’8 settembre con tantissime persone, tra cui i nipoti e pronipoti, nonché dell’assessora comunale Francesca Mattei, che l’ha raggiunta per portarle un saluto e un augurio da parte di tutta la città di Rimini, oltre a un mazzo di fiori e alla lettera di felicitazione firmata dal sindaco.

Renilde è sempre stata una figura di riferimento per i suoi cari, simbolicamente suggellata anche da una canzone dedicatele durante il compleanno, tra balli e karaoke che hanno reso ancora più speciale e carico di emozioni la giornata.

