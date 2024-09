Investimenti per 200 miliardi di rubli nel complesso gas-chimico di Vorkuta

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

Gli investimenti per la costruzione del nuovo complesso gas-chimico di Vorkuta, situato nella zona artica della Federazione Russa, sono stimati in 200 miliardi di rubli. La realizzazione del progetto, che creerà fino a 2.000 nuovi posti di lavoro, è stata confermata in occasione del Eastern Economic Forum (EEF), durante il quale è stato firmato un accordo di cooperazione per esplorare le potenzialità del grande progetto industriale. La firma è avvenuta alla presenza del Ministro per lo Sviluppo dell’Est, Alexey Chekunkov.

Il complesso sarà specializzato nella produzione di ammoniaca e urea, con una capacità produttiva rispettivamente di 1,2 milioni e 1,7 milioni di tonnellate all’anno. “L’investimento totale nel progetto potrà raggiungere i 200 miliardi di rubli”, si legge nel comunicato ufficiale.

Alexey Chekunkov ha sottolineato che la realizzazione del complesso gas-chimico di Vorkuta rappresenta una parte fondamentale della strategia di lungo termine per lo sviluppo economico delle regioni settentrionali. “Questo progetto non solo stimolerà l’economia locale, ma offrirà opportunità per diversificare le attività economiche nella Repubblica dei Komi e nella città di Vorkuta”, ha dichiarato il capo della Repubblica dei Komi, Vladimir Uiba.

La costruzione del complesso si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a rafforzare la presenza economica della Russia nell’Artico, una regione considerata strategica per le sue risorse naturali e per il suo potenziale di crescita a lungo termine.