CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–06-09-24–PASSAGGIO GENERAZIONALE – In Sardegna meno di 1 impresa su 10 passa il testimone a figli e collaboratori

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Prot. n.______ Federico Marini

PASSAGGIO GENERAZIONALE – In Sardegna meno di 1 impresa su

10 passa il testimone a figli e collaboratori anche se quelle interessate sono più

di 4.300. Troppi ancora gli ostacoli: dalla burocrazia ai costi. Meloni e Serra

(Confartigianato Sardegna): “Necessarie modifiche alla legge regionale e

alzare il limite d’età di 35 per accedere a incentivi e agevolazioni”.

Associazioni Le imprese artigiane della Sardegna sono troppo vecchie ma il passaggio di

Territoriali testimone tra genitori e figli è ancora troppo difficile e oneroso. Se nell’Isola il valore

Sud Sardegna

dell’artigianato si trasmette di padre in figlio, il passaggio generazionale tra il titolare

Cagliari dell’impresa e i figli, o i dipendenti, non è sempre facile e indolore: dal punto di vista

Via Riva Villasanta 241

Secondo l’analisi realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese

Oristano

Via Campanelli, 41 Sardegna, su dati ISTAT, tra il 2016 e 2022, le imprese sarde che hanno effettuato il

Nuoro la P.A: di Bolzano con l’11,9%, ultimo il Lazio con il 6%.

Via Brig.Sassari, 37 Sempre secondo lo studio, nell’Isola sono ben 4.392 le imprese a conduzione

familiare (con più di 3 addetti) che possono essere interessate da un passaggio

Sassari generazionale, il 23,9% delle imprese familiari totali nella regione (18.309).

Via Alghero, 30

Molise, Liguria ed Emilia Romagna. In Italia sono ben 227mila le microimprese

Gallura Olbia

Via Sangallo 67 interessate dal fenomeno su un totale di più di 777mila aziende controllate da persone

tale passaggio possa realizzarsi entro i prossimi 5 anni, mentre l’83.4% non lo prevede

nemmeno.

“La maggioranza degli imprenditori è over 60, manca qui il ricambio

generazionale – afferma Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese

Sardegna – i giovani imprenditori, sempre di più, scelgono vie autonome piuttosto

dell’azienda di famiglia. In ogni caso l’artigianato è il comparto più attrattivo per le

imprese under 35”. “Oggi le imprese sono sempre più interessate – fa notare il

Presidente – da un ricambio generazionale di competenze, siano esse manageriali,

organizzative o di business”.

La Regione Sardegna, da qualche anno, sostiene il passaggio generazionale con

una apposita Legge per la quale Confartigianato Sardegna ha suggerito alcune

modifiche. Tra queste estendere la possibilità del sostegno al passaggio generazionale

anche ai fratelli, nipoti e verso tutti coloro che, secondo il Codice Civile, rientrano

nell’impresa familiare; portare da 15mila a 5mila il limite d’aiuto previsto dalla Regione

anche per ampliare la platea dei beneficiari; estendere la lista delle voci di spesa

ammissibili poiché la fase del passaggio generazionale spesso presuppone anche

interventi di ammodernamento aziendale comprese le spese di adeguamento dei locali.

Confartigianato Imprese Sardegna

“Inoltre è necessario alzare il limite d’età di 35 per accedere a incentivi e

agevolazioni – aggiunge Meloni – oggi i giovani si laureano, poi se hanno l’opportunità

fanno tirocini ed esperienza in azienda e solo nella fase successiva, se hanno la capacità

economica, decidono di avviare una propria attività”. “Le nuove generazioni di

imprenditori puntano sulle nuove tecnologie e sulla ricerca – rimarca il Presidente

Regionale di Confartigianato Sardegna – per questo serve una nuova programmazione,

che preveda una formazione a tutti i livelli e a tutte le età, per consentire anche ai

sessantenni di reggere il confronto con le nuove generazioni”.

Secondo Daniele Serra, Segretario Regionale di Confartigianato Sardegna “il

passaggio generazionale, senza dubbio, riveste un ruolo cruciale per la vita dell’azienda.

Va visto e concepito mediante una visione esaustiva che tenga in debita considerazione

una serie di variabili e fattori. Questo processo di transizione non è solo un passaggio di

quote societarie ma c’è molto di più. È una trasmissione di passioni, valori e competenze

manageriali. Tutti aspetti che compongono il DNA di un’impresa e tutti elementi che

vanno trasmessi e raccontati in modo adeguato a chi sarà il futuro capitano d’impresa.

Non è certo, per questo, un semplice percorso. Bensì è un viaggio che va programmato in

tempo utile. Forse anche non meno dieci anni prima del suo avvio”. “Senza dubbio –

conclude il Segretario – riteniamo importante farsi aiutare, nell’iter della continuità

d’impresa, da un occhio esterno capace di guardare in maniera asettica al processo

successorio”.

I fattori di ostacolo al passaggio generazionale in Sardegna.

Il passaggio generazionale appare un cambiamento delicato, con il 51,3% delle

imprese controllate da persona fisica o famiglia che segnala la presenza di fattori di

ostacolo, tra i quali prevalgono le difficoltà burocratiche, legislative e/o fiscali (17,2%),

le difficoltà nel trasferire competenze e/o contatti con clienti e fornitori (11,2%) e

difficoltà economiche e/o finanziarie (12,9%); più contenuti i conflitti familiari (4,5%)

mentre l’assenza di eredi o successori interessati e/o qualificati si rileva nel 17,5% dei

casi.

Le conseguenze del passaggio generazionale in Sardegna.

Tra le imprese che hanno affrontato un passaggio generazionale negli ultimi anni è

netta la continuità imprenditoriale in termini di proprietà: il 93,1% dei passaggi vede il

mantenimento e rafforzamento del controllo della famiglia proprietaria o controllante

(73,3% di mantenimento del ruolo e 19,8% rafforzamento) mentre il restante 6,9%

registra una riduzione del controllo della famiglia o addirittura la perdita (3,9% di

riduzione del ruolo e 3,0% di perdita).

http://WWW.CONFARTIGIANATOSARDEGNA.IT