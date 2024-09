Rif. Agenzia regionale 912.24 emiliano_ordinanza n 379 mitilicoltura taranto

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 379

DEL REGISTRO

Oggetto: Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB-DL nelle

produzioni di mitili di Taranto. Proroga termini OPGR n. 323 del 16 settembre 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32 della legge 23/12/1978 n.833;

VISTO l’art. 2 del decreto legislativo 30/12/1992 n.502;

VISTI gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale

22/08/1989 n. 13;

VISTO l’articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7;

VISTO iI Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali

effettuati pergarantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi

VISTO il Regolamento (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per

l’esecuzione dei controlliufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il D.lgs. n. 27/2021, relativo alle disposizioni per l’adeguamento della normativa

nazionalealle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2023, n.121 tra il Governo, le

Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano concernente le “Linee guida per

VISTI gli esiti del monitoraggio espletato su base triennale dal Dipartimento di Prevenzione

della ASL di Taranto per la ricerca di diossina e Policlorobifenili – Diossino simili (PCB-DL) sui

26/08/2024;

VISTA l’Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale n. 188 del 25 marzo 2016, con la

quale si adottavano misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB

nelle produzioni di mitili di Taranto;

VISTA l’Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale n. 532 del 13 settembre 2018, con la

quale si modificava e prorogava per 36 mesi l’Ordinanza del Presidente Della Giunta

Regionale n. 188 del 25 marzo 2016;

VISTA l’Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale n. 323 del 16 settembre 2021, con la

quale si prorogava per 36 mesi l’Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale n. 532 del

13 settembre 2018;

RAVVISATA la necessità di prorogare le misure ci controllo a garanzia della sicurezza

alimentare

ORDINA

Art. 1

La proroga, per ulteriori 36 mesi, dell’O.P.G.R. n. 323 del 16/09/2021 recante “Misure

sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di

Taranto”.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

della Regione Puglia ed ha validità di 36 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua

pubblicazione.

Bari, lì 5 settembre 2024

EMILIANO

Emiliano

Michele

11:35:17