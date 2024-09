Comune di Giussano / Comunicato stampa – Illuminazione pubblica led

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Nuovo corso per l’illuminazione pubblica: affidata la gestione dei punti luce a Enel XLa svolta nella fornitura del servizio garantirà il progressivo passaggio alla tecnologia led

A partire da lunedì 2 settembre, l’Amministrazione Comunale di Giussano ha ufficialmente affidato la gestione dei punti luce a Enel X, società che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, impegnata in soluzioni innovative a supporto della transizione energetica.

La svolta nella fornitura del servizio – resa possibile grazie all’adesione da parte della Giunta Citterio alla convenzione CONSIP per la fornitura del servizio di pubblica illuminazione avvenuta lo scorso febbraio – permetterà di avere sull’intero territorio un’illuminazione pubblica ancora più efficiente grazie alla completa sostituzione di tutti i punti luce del territorio con moderni ed innovativi impianti a led.

“E’ l’inizio di un nuovo corso per l’illuminazione pubblica: la scelta intrapresa dal nostro Comune permetterà di avere impianti di illuminazione moderni e all’avanguardia, oltre a perseguire una manutenzione programmata degli impianti, anche ottenendo come risultato un risparmio nella spesa corrente – affermano il Sindaco Marco Citterio e l’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Crippa – Una maggiore illuminazione rappresenta un sensibile incremento del livello di sicurezza delle nostre strade e delle nostre abitazioni, incrementando la qualità degli spazi pubblici e favorendone la vivibilità”.

La riqualificazione dei punti luce, già avviata nel mandato amministrativo 2019-2024, ad oggi conta circa 800 impianti a led sui 3.500 presenti in città. La progettualità della convenzione, della durata di 9 anni, va in una chiara direzione di ammodernamento dell’illuminazione pubblica cittadina, anche riducendo in modo drastico i malfunzionamenti alle lampade, ormai vetuste.

L’adesione alla convenzione Consip prevede infatti l’affidamento a Enel X della gestione dell’intero impianto di pubblica illuminazione comunale, attualmente costituito da 3.238 centri luminosi, serviti da 208 quadri elettrici.

Attraverso il contratto che verrà sottoscritto, è prevista la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica e, in particolare, la sostituzione dei rimanenti 2.500 punti luce con tecnologia a LED. L’innovazione permetterà anche di regolare a distanza l’accensione e lo spegnimento degli impianti e di rilevare in tempo reale un malfunzionamento per poi intervenire più rapidamente in caso di guasto.

Giussano, 4 Settembre 2024