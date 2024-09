PIANIFICAZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA: PRESIDENTE TODDE, INSIEME AGLI ASSESSORI SPANEDDA, CANI, LACONI E MELONI, SECONDA TAPPA INCONTRI TERRITORIALI CON I SINDACI DELLA PROVINCIA GALLURA E DEL NORD-EST SARDEGNA

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 3 settembre 2024 – Si è svolto, oggi, a Olbia il secondo incontro promosso dall a presidente della r egione, Alessandra Todde, insieme agli assessori Francesco Spanedda, Emanuele Cani, Rosanna Laconi e Giuseppe Meloni, per confrontarsi con le rappresentanze locali e raccogliere indicazioni e le proposte di sviluppo sostenibile e innovazione energetica nei Comuni della Provincia della Gallura e del Nord-Est Sardegna. L’assemblea ha condiviso le proprie preoccupazioni per il futuro dei territori, ma è emerso un atteggiamento estremamente fattivo e dinamico dal punto di vista progettuale. “Quello che si è aperto è uno spazio per discutere in maniera equilibrata delle sfide che il nostro territorio sta affrontando. Uno spazio che a volte manca nel discorso pubblico e in cui si può ragionare assieme delle azioni più efficaci da intraprendere sul territorio”, ha dichiarato l’ a ssessore degli enti locali, Francesco Spanedda. È emersa chiara la volontà dei rappresentanti locali di sostenere la transizione energetica, a tutela della salute dei sardi e della Sardegna. Una transizione che è chiara espressione delle esigenze dei territori, rispettosa delle specificità locali e del patrimonio paesaggistico e culturale.

“ La posizione dell’ a mministrazione di Berchidda, che rappresento, è pienamente favorevole all’impiego delle energie rinnovabili e, quindi, di sostegno ad accompagnare e supportare la Regione Sardegna nella transizione energetica ed ecologica, preservando il valore dell’integrità e della sostenibilità dell’ambiente. Non c’è nessuna preclusione ideologica sulle forme di energia rinnovabile, ma una netta opposizione a ogni forma di speculazione su qualsiasi infrastruttura” ha dichiara to il si ndaco, Andrea Nieddu.

Gli incontri territoriali si stanno dimostrando efficaci per condividere modalità di lavoro e obiettivi. Lo dimostra l’alto livello dei contributi che hanno animato le tre ore di discussione sulle sorti dei progetti sospesi dalla legge regionale 5 del 2024 e sulle opportunità di sviluppo degli interventi che il territorio ha già progettato e ha dimostrato di volere fortemente. Una particolare attenzione è stata dedicata al potenziamento degli impianti idroelettrici nei bacini del nord-est e alle cosiddette “comunità energetiche”, su cui diversi c omuni hanno già investito.

“ Il ciclo di incontri pianificati per confrontarci con i territori nel merito del processo di definizione delle aree idonee, non idonee, ordinarie e vincolate risulta indispensabile. È fondamentale che i Comuni siano protagonisti nel merito di un tema, quello della transizione energetica, sentito molto dai sardi e che va governato. E noi, come Regione, l’abbiamo fatto fin da subito con la legge per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali, lo stiamo facendo ora con la norma sulle aree idonee, che può godere del prezioso contributo dei sindaci, così che sia la migliore legge possibile per contrastare l’assalto degli speculatori e al tempo stesso accompagnare il processo di transizione energetica”, ha dichiara to l’ a ssessore della p rogrammazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni.

Gli incontri proseguono nel pomeriggio a Oristano (attualmente in corso) e giovedì a Cagliari. La prossima settimana sarà la volta di Nuoro, Tortolì, Villacidro e Carbonia.

​

Ufficio Stampa Regione Sardegna