Bardi e assessori Cicala, Mongiello e Latronico al convegno sulla rivoluzione tecnologica in agricoltura

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Potenza, 3 settembre 2024

Assessori Cicala, Mongiello e Latronico al convegno Arpor

“In Basilicata il settore agricolo ha saputo resistere e adattarsi alle sfide, mostrando una vitalità che deve essere sostenuta e potenziata. I numeri del nostro comparto agricolo dimostrano una realtà fatta di aziende resilienti che, nonostante le difficoltà, continuano a contribuire in modo significativo all’economia locale e alla qualità della vita nelle nostre comunità”.

Così l’assessore Assessore alle Politiche agricole e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, intervenendo al convegno sul tema “La rivoluzione tecnologica a favore della produzione agricola e dello sviluppo economico e sociale” organizzato a Policoro dalla società cooperativa agricola Arpor del gruppo Orogel.

“L’Arpor – ha continuato Cicala – realtà dinamica e in costante crescita, è un esempio di come l’impegno congiunto di imprese, territori e istituzioni possa offrire risposte concrete al mondo del lavoro e al settore ortofrutticolo nel Metapontino. Guardando al futuro, è evidente che per costruire un settore agricolo all’avanguardia, in linea con le migliori pratiche europee, dobbiamo intensificare i nostri sforzi nella ricerca, nella consulenza, nella formazione e nell’informazione. Solo così potremo garantire uno sviluppo agricolo sostenibile e competitivo. Ed è in questa direzione – ha concluso l’assessore – che si muovono la nuova programmazione 2023-2027 del Csr (Complemento di sviluppo rurale) e del Piano strategico regionale”.

Al convegno sono intervenuti anche l’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, e l’assessore alla Salute e Politiche per la persona, Cosimo Latronico.

"Comprendo bene – ha detto l’assessore Mongiello – quanto sia importante e allo stesso tempo impegnativo, e quanto lo sarà sempre di più in futuro, operare, per un’azienda come la vostra e più in generale per tutte le realtà produttive, a partire da quelle agricole, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori, di sostenibilità sociale, economica e ambientale. È necessario essere in linea con la necessità di fare impresa e di fare quadrare i conti".

"L’auspicio – sottolinea Mongiello – è che anche con il sostegno della Regione e delle altre Istituzioni locali e nazionali, si possa accedere alle opportunità in tema di Innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica, consapevole del fatto che le politiche di supporto sono fondamentali per promuovere queste pratiche a livello territoriale e aziendale, e garantire uno sviluppo economico coerente con la sostenibilità a 360 gradi".

L’assessore Latronico ha posto l’attenzione sul tema della corretta alimentazione.

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità – ha dichiarato Latronico – definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente come l’assenza di malattia o infermità. Non si può avere una buona salute senza un’alimentazione di qualità. I prodotti Arpor, del gruppo Orogel – ha concluso l’assessore – rispondono alle caratteristiche di salubrità, con controlli scrupolosi lungo tutta la filiera, che è completamente italiana”.

“Sempre l’Oms – aggiunge Latronico – esorta a investire risorse e competenze sul modello One Health che considera la salute umana, la salute animale e la salute dell’ecosistema in maniera integrata. È in questo quadro che dobbiamo valutare i migliori metodi colturali, affinché siano benefici per l’uomo e per l’ambiente”.