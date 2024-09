ARCO Paralimpiadi Parigi 2024: Mijno vince il bronzo!

(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO

GIOCHI PARALIMPICI PARIGI 2024

ELISABETTA MIJNO VINCE IL BRONZO NEL RICURVO

E’ IL QUARTO PODIO CONSECUTIVO ALLE PARALIMPIADI

*La spedizione azzurra ai Giochi Paralimpici di Parigi si arricchisce di

una nuova medaglia: è ancora di bronzo, come quella ottenuta da Daila

Dameno e Paolo Tonon nel W1 mixed team. E arriva dal Ricurvo Open

femminile. Ma soprattutto, da lei: Elisabetta Mijno. Un monumento vivente

del tiro con l’arco. Una campionessa che, nella quotidianità, veste i panni

di medico chirurgo al CTO di Torino. E che, non appena ha un minuto di

tempo tra un turno e l’altro, raggiunge il campo e si posiziona sulla linea

di tiro per coltivare un talento assoluto, impastato di impegno, sacrificio

e passione. E il risultato è sotto gli occhi di chiunque: quarto podio

paralimpico consecutivo, dopo due secondi posti (Londra 2012

nell’individuale, e Tokyo 2021 a squadre miste con Stefano Travisani) e un

terzo a Rio 2016 (sempre a squadre miste ma con Roberto Airoldi). La storia

si compie un’altra volta. E ha i contorni della leggenda. Elisabetta vince

il terzo posto battendo l’atleta della Mongolia Selengee Dembler per 6-2

ottenuto in rimonta, dopo che aveva vinto con due netti 6-0 agli ottavi

contro Jennings (Aus) e ai quarti con Olszewska (Pol), per poi ritrovarsi a

perdere incredibilmente la semifinale all’ultima freccia con la cinese Wu

Yang 4-6, nonostante sommando i punti ottenuti sul bersaglio l’azzurra

avrebbe vinto 134-131 con sette 10 contro i due 10 dell’asiatica. Wu Yang è

stata poi superata nella finalissima dalla compagna di nazionale Wu

Chunyan, che si impone per 7-1.*

*Domani ci sarà ancora l’Italia all’Esplanade des Invalides, con Stefano

Travisani impegnato nel Ricurvo Open maschile ai 16esimi con il

giapponese **Tomohiro

Ueyama alle ore 10:42. Mentre Elisabetta Mijno tornerà in campo dopodomani

insieme a Travisani per le sfide a squadre miste che chiuderanno il

programma arcieristico. *

*LA CRONACA DELLA GIORNATAFLORENO ELIMINATA – *Nulla da fare per Veronica

Floreno. L’atleta di Erice non trova il “feeling” con il bersaglio ed è

costretta ad arrendersi alla portacolori della Mongolia: Oyun-Erdene

Buyanjargal, capace di imporsi con un secco 6-0. Nel primo atto, la

siciliana infila due frecce nel giallo (9 e 10), ma paga a caro prezzo uno

“zero” che lascerà delle scorie pure nei set successivi: 19-22, 15-21,

21-27. E Veronica è costretta a salutare Parigi al primo turno.

*LE DICHIARAZIONI – *“Non sono riuscita a gestire la forte emozione – è il

commento di Floreno, affidato alla Rai – E, per questo, ho sbagliato

parecchie frecce. Lo “zero”? Non mi ha condizionato particolarmente, anche

perché poi ho centrato un 10. A condizionarmi, semmai, è stata la

tensione”. Veronica è tornata a esibirsi sul palcoscenico paralimpico, otto

anni dopo l’edizione di Rio de Janeiro: “Ora continuerò a fare il tifo per

i miei compagni di squadra”.

*OTTAVI: MIJNO AVANZA -* Per quanto riguarda Elisabetta Mijno, c’è da

affrontare subito un’avversaria in grado di vincere l’argento ai Giochi di

Rio. Sì, ma nella paracanoa. È l’australiana Amanda Jennings: una sportiva

esperta e a tutto tondo. L’azzurra, però, è granitica nelle sue certezze:

completa il primo set con 29 punti a tabellone (su 30, contro i 24 di

Jennings), centra altri due 10 nel secondo, chiuso 28-26. E respinge

l’ultimo tentativo di rimonta dell’australiana: 25-24 nel terzo set. E 6-0

impacchettato.

*DOMINIO NEI QUARTI – *Nella sfida relativa ai quarti di finale, è il turno

della polacca Milena Olszewska, numero 3 della classifica mondiale e bronzo

a Londra 2012 e Rio 2016: sulla carta, un confronto durissimo. Sul campo,

invece, non c’è storia. Elisabetta domina: all’interno della sua metaforica

bolla, non c’è spazio per niente e nessuno. Si decolla con un doppio 9 e un

8, che valgono il 26-21 del set di partenza. E si prosegue sulla stessa

falsariga. Anzi, l’azzurra eleva ulteriormente la qualità di gara e centra

pure un 10. Prende forma il 27-23 e, di riflesso, il 4-0. Con la spalle al

muro, la polacca rimane agganciata all’azzurra nei primi due tiri del terzo

atto, ma incappa in un 6 che si rivelerà fatale. La piemontese ne

approfitta e completa l’opera a modo suo: con un 10.

*BEFFA IN SEMIFINALE -* La strada è spianata per la semifinale, al cospetto

della cinese Wu Yang. E le due atlete si presentano al faccia a faccia con

un percorso immacolato: 12 set all’attivo, nessuno al passivo. Pur essendo

all’esordio ai Giochi paralimpici, Wu è in vetta al ranking. E la spunterà

per una questione di millimetri: 6-4. Un vero peccato, anche perché Mijno

ha un approccio impeccabile: doppio 10, oltre a un 9, e la prima frazione

(29-24) è in cassaforte. Ma la cinese non è numero uno al mondo per grazia

ricevuta. E riporta subito il match sui binari dell’equilibrio: 28-25,

complice un 6 di Mijno. Wu entra in fiducia e completa la rimonta in un

terzo set a lungo in bilico: 27-26 per l’arciera orientale e 4-2.

Elisabetta, però, non arretra. Mantiene i nervi saldi. E, da fuoriclasse

quale è, realizza due 10 e un 9 nel quarto set. “Perfect score” sfiorato

(29 punti su 30, contro i 26 della cinese) ed è di nuovo parità: 4-4. Tutto

si decide nel quinto capitolo di una sfida da romanzo. Peccato che manchi

il lieto fine. Perché Mijno scivola in un 7, a cui aggiunge il solito

centro del bersaglio e un 8, mentre Wu, all’ultimissima freccia, trova il 9

di riga che farà la differenza. Dettagli, inezie. Le Paralimpiadi sono

così: meravigliose e imprevedibili, a volte crudeli. Soprattutto se si

considera che, con il sistema cumulativo di punti, avrebbe avuto la meglio

l’azzurra 134-131.

*ANCORA SUL PODIO -* Ma c’è ancora una medaglia da conquistare: di bronzo.