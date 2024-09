(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

SANITÀ, LOREFICE (M5S): MELONI E SCHIFANI SI OCCUPINO DI BARELLE E NON POLTRONE

Roma, 2 settembre. “È scandaloso che in Sicilia i cittadini debbano aspettare oltre 600 giorni per una visita specialistica. Una Sicilia massacrata, a causa di una gestione inesistente, tagli irresponsabili e immorali, politiche scellerate portate avanti da un asse Meloni-Schifani che non dà alcuna prospettiva di miglioramento. Quello che fa rabbrividire è che su questa situazione, già agghiacciante, sta per abbattersi una Manovra rigorista, pronta a devastare ancora di più il settore. Il tutto in perfetto stile meloniano, offuscato da una bulimia informativa a base di finti dibattiti, gossip, agende politiche da cui la sanità è smaccatamente fuori. Diciamocelo onestamente, i dati diffusi da Federconsumatori sono tragici: 600 giorni di attesa per una visita endocrinologica a Tortorici, 354 giorni per una visita pneumologica a Messina, ben 545 giorni per un’ecografia all’addome a Milazzo. Numeri che raccontano una sanità pubblica negata, un sistema imploso che obbliga il 7,2% dei siciliani (uno dei più alti tassi d’Italia) a rinunciare alle cure a causa dei tempi d’attesa disumani. Risultato? Chi può, va a curarsi nel privato. E chi non può non ha alcuna cura tempestiva, o purtroppo non ha alcuna cura. Questo governo sta pugnalando la nostra sanità, sia in Sicilia che in tutta Italia, con investimenti crollati nel 2023 al 6,3% del Pil, livello più basso dal 2007. Di fronte a questa situazione la Regione Sicilia, guidata da Schifani, sceglie di perdere tempo sulle nomine dei manager sanitari all’insegna dei soliti, fastidiosi e inaccettabili equilibri politici. Invece di occuparsi di barelle pensano solo alle poltrone”. Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Segretario di Presidenza del Senato Pietro Lorefice.

