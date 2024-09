(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

*SailGP, Filippetti (PD): "Inutile una terza edizione, usare quei soldi per

scuole e aiuti a commercianti”*

Sulla stampa leggiamo la conferma che nel 2025 Taranto ospiterà la terza

edizione di SailGP.

Ricordiamo tutti la bellezza della parata e della gara dei catamarani ma

siamo convinti, avendo ascoltato le esigenze della città, che l’attuale

condizione economica dell’ente non consenta di immaginare una nuova

edizione.

Rinunciare a SailGP 2025 è un atto di responsabilità e di buon senso

richiesto a un amministratore che voglia gestire i soldi pubblici da buon

padre di famiglia. L’amministrazione usi i soldi per edilizia scolastica e

sussidi ai commercianti in difficoltà e per altre misure emergenziali”.

Anna Filippetti

Segretaria provinciale Pd Taranto