(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 GIORDANO BRUNO GUERRI A “FILOROSSO” (RAI 3): “L’ANTIFASCISMO OGGI ANDREBBE CHIAMATO NEO-ANTIFASCISMO”

Roma, 14 luglio 2025

“Non c’è più né il Fascismo né il pericolo fascista, non ci sono più neanche gli antifascisti non essendoci i fascisti. L’antifascismo oggi andrebbe chiamato neo-antifascismo e, a differenza degli antifascisti veri che rischiavano la galera e anche la vita, questi rischiano soltanto un applauso sempre più modesto”. Lo ha affermato il saggista e direttore del Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3.

“La politica è sacra ma non vuol dire che sia sempre buona”, ha detto Giordano Bruno Guerri, “Credo che assistiamo ad un decadimento della politica inteso come decadimento della partecipazione alla politica. Il problema della classe dirigente, con i senatori e i deputati scelti dai partiti e il popolo costretto a votare chi è scelto dai partiti. È una classe politica che si sta progressivamente abbassando di qualità”. Quanto al “pericolo” di ritorno del Fascismo, Giordano Bruno Guerri ha spiegato che “non quel fascismo lì, verrebbe da ridere a tutti. Il pericolo fascista sta nella Cina, guidata da un partito unico, da un signore unico, più pericolo fascista di così. Il pericolo fascista in Occidente è il controllo delle telecomunicazioni, sei social, dell’Intelligenza Artificiale”.

