Para Badminton: Paris 2024, Rosa De Marco eliminata tra gli applausi

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 *Paris 2024, Rosa De Marco eliminata tra gli applausi*

Alla presenza del Presidente del CIP Luca Pancalli e del Segretario

Generale del CIP Juri Stara al termine di una standing ovation da parte

dell’Arena Porte de La Chapelle, si è conclusa l’esperienza alle

Paralimpiadi di Parigi 2024 per Rosa De Marco che è stata superata in due

set (21-14; 21-11) dalla portoghese Beatriz Monteiro. E’ stata una partita

divertente ed equilibrata in diversi tratti e che ha comunque appassionato

il numeroso pubblico presente.

*“Ho vissuto grandissime emozioni a Parigi 2024 *– le parole di Rosa De

Marco al termine del match –* ho percepito l’importanza del torneo ad ogni

scambio e posso dire che è stato davvero bellissimo. Da questa avventura mi

porto a casa la voglia di crescere in vista delle prossime Paralimpiadi di

Los Angeles 2028 per esserci e poter fare ancora meglio”.*

Soddisfatto anche l’Head Coach della nazionale di Para Badminton Enrico

Galeani al quale compete l’analisi dell’incontro*: “Rosa ha giocato una

delle migliori partite con top atlete. Nel secondo parziale purtroppo ha

accusato un calo dal punto di vista atletico e questo ci spingerà a

migliorare nel prossimo quadriennio proprio su questo aspetto. L’atleta che

abbiamo conosciuto in queste Paralimpiadi è solo l’espressione di una base

di partenza su cui dobbiamo continuare a lavorare per implementare ogni

singolo aspetto in vista di Los Angeles 2028 e dei futuri impegni nazionali

e internazionali. A Parigi abbiamo capito che è questo il posto dove

vogliamo stare e lotteremo per tornarci consapevoli del fatto che per

l’alto livello occorre non tralasciare nessun particolare”.*

*“Una grandissima esperienza *- così in chiusura il Direttore Tecnico

Lorenzo Pugliese* -. Ho visto Rosa fare passi da gigante negli ultimi mesi.

Credo sia riuscita ad esprimere il proprio massimo e riuscire a farlo

durante la sua prima Paralimpiade, per me ne raddoppia il merito. Se penso

che è ancora così giovane sia d’età anagrafica che di allenamento sento che

possiamo guardare al futuro con fiducia. Rosa e il suo coach Enrico

Galeani stanno facendo un grande lavoro e ci sono ancora grandi margini di

miglioramento, avanti così!”*

Ufficio Stampa

Federazione Italiana Badminton

Viale Tiziano 70 – 00196 Roma

http://www.badmintonitalia.it