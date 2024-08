La newsletter di settembre

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 PARCO

ARCHEOLOGICO

DI OSTIA ANTICA

SETTEMBRE 2024

#DOMENICALMUSEO 1 SETTEMBRE 2024

Domenica 1 settembre è la #domenicalmuseo: ingresso gratuito in tutti i siti del Parco, ciascuno

secondo i propri orari: https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/orari-e-tariffe/

1 SETTEMBRE: EAA SPECIAL VISIT TO OSTIA ANTICA

Domenica 1 settembre il Parco ospita a Ostia antica una sessione speciale del 30th annual

CONTATTI

https://www.ostiaantica.beniculturali.it

Meeting of European Association of Archaeologists.

3-8 SETTEMBRE: CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CASTELLO DI GIULIO II

Per via di lavori improcrastinabili chiude eccezionalmente il Castello dal 3 all’8 di settembre.

Riaprirà regolarmente da martedì 10 settembre

APERTURA NEI WEEKEND DEL COMPLESSO DELLA BASILICA DI SANT’IPPOLITO

Da domenica 18 agosto fino a domenica 20 ottobre, nei weekend il Conventino di

Sant’Ippolito all’Isola Sacra (Fiumicino) apre al pubblico gratuitamente, dalle ore 11 alle 14.30:

https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/eventi/nei-weekend-apre-il-complessomonumentale-di-sant-ippolito/.

DIRETTORE

ALESSANDRO D’ALESSIO

APERTURA SERALE NEI WEEKEND DEL MUSEO DELLE NAVI DI FIUMICINO

A settembre il Museo delle Navi di Fiumicino apre al pubblico in notturna tutti i sabati e le

domeniche a partire da sabato 7 settembre fino a domenica 29 settembre, dalle ore 19.30

alle 23 (ultimo ingresso 22.30)

APERTURA SERALE NEI WEEKEND DEL CASTELLO DI GIULIO II

I SITI

Scavi di Ostia antica e Museo Ostiense

Porti di Claudio e di Traiano

Via Portuense 2360, Fiumicino

A settembre il Castello di Giulio II nel borgo di Ostia antica apre al pubblico in notturna tutti i

sabati e le domeniche a partire da sabato 14 settembre fino a domenica 6 ottobre, dalle ore

19.30 alle 23 (ultimo ingresso 22.30)

12 SETTEMBRE: EUROPA CREATIVA E IL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO

Il 12 settembre presso la Biblioteca delle Arti del Complesso del San Michele il Parco partecipa

all’evento organizzato dal Desk Italia Europa Creativa per presentare i progetti realizzati

nell’ambito del Marchio del Patrimonio Europeo e nell’ambito di Europa Creativa con il progetto

AHEAD di cui è partner

Necropoli di Porto a Isola Sacra

20-21 SETTEMBRE: CONVEGNO “EREDITÀ DI CHI E PER CHI? ARCHEOLOGIA,

STORIA E MEMORIA DEI LUOGHI” A TRIESTE

Castello di Giulio II

Il Parco partecipa al convegno “Eredità di chi e per chi? Archeologia, storia e memoria dei

luoghi” organizzato dall’Università di Trieste per presentare il progetto “Archeologia Pubblica

a Ostia antica” realizzato nell’ambito delle attività del Marchio del Patrimonio Europeo.

Museo delle Navi di Fiumicino

Viale Alessandro Guidoni, Fiumicino

PARCO

ARCHEOLOGICO

DI OSTIA ANTICA

SETTEMBRE 2024

20 SETTEMBRE: A PROPOSITO DI OSTIA… I CICLO DI INCONTRI CON AUTORI DI

PUBBLICAZIONI OSTIENSI (E NON SOLO)

20 settembre alle ore 17 presentazione del volume “Portus. Studio sul cosiddetto Portico di

Claudio” di Riccardo Frontoni: presentano Stefano Borghini e Patrizia Verduchi. Info:

CONTATTI

https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/eventi/a-proposito-di-ostia-i-ciclo-di-incontri-congli-autori-di-pubblicazioni-ostiensi-e-non-solo/

26 SETTEMBRE: GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AHEAD

Il 26 settembre il Parco organizza insieme a Melting Pro una giornata di presentazione del

Progetto Europeo “AHEAD – Accessible Heritage Experience for Audience Development”

https://www.ostiaantica.beniculturali.it

vincitore di bando Europa Creativa, di cui il Parco è partner. Info sul progetto:

https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/eventi/progetto-ahead-accessible-heritageexperience-for-audience-development

26 SETTEMBRE: MUSEO DELLE NAVI: VISITA GUIDATA AL CANTIERE DEL

RESTAURO

DIRETTORE

ALESSANDRO D’ALESSIO

Ore 10.30 visita guidata della durata di 2 ore al Museo delle Navi con focus sul cantiere di

restauro in corso sul relitto Fiumicino 1 e concluso sulle imbarcazioni Fiumicino 3 e Fiumicino 5.

Non è richiesta prenotazione.

27-28 SETTEMBRE: CONVEGNO NORA ANTIQUA III

Il Parco partecipa al convegno “Nora Antiqua III. Nora, la Sardegna e il Mediterraneo.

I SITI

Scavi di Ostia antica e Museo Ostiense

Porti di Claudio e di Traiano

Via Portuense 2360, Fiumicino

Relazioni, scambi e contatti” a Pula (CA).

28-29 SETTEMBRE: GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2024

Come ogni anno il Parco offre visite guidate agli scavi in corso, a cura delle équipes di scavo

impegnate sui cantieri, ed eventi specifici. Il calendario definitivo sarà oggetto di una

successiva newsletter.

28 SETTEMBRE: MURIXTUTTI A PORTUS

Il primo di tre appuntamenti autunnali dedicati alla scoperta dell’Area archeologica dei porti di

Claudio e di Traiano (Fiumicino) con focus sulle tecniche murarie impiegate nei grandi

Necropoli di Porto a Isola Sacra

complessi di stoccaggio e nelle mura tardoantiche. Il primo appuntamento si svolge in

concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio: il calendario definitivo sarà oggetto di

Castello di Giulio II

una successiva newsletter.

OSTIA ANTICA FESTIVAL

Ritorna la stagione teatrale estiva, nella splendida cornice del teatro romano di Ostia antica.

Museo delle Navi di Fiumicino

Viale Alessandro Guidoni, Fiumicino

Info su spettacoli e biglietti: https://ostiaanticafestival.it/