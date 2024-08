(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 Giani a Careggi in visita all’operatore di polizia provinciale ferito da un

bracconiere

Scritto da Redazione, sabato 31 agosto 2024

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, accompagnato dal

direttore generale dalla Aou Careggi Daniela Matarrese, ha fatto visita,

nell’ospedale fiorentino, all’operatore di polizia provinciale che lo

scorso 21 agosto era stato seriamente ferito da un bracconiere a Barberino

di Mugello.

“Ho rinnovato all’operatore – dice Giani – la mia solidarietà e il

ringraziamento sincero per la dedizione con la quale, lui e i suoi

colleghi, assolvono il loro ruolo, dedicandosi con grande impegno alla

protezione del nostro territorio ed al contrasto di un fenomeno come quello

del bracconaggio, purtroppo in aumento. La legalità deve essere difesa in

tutte le sue forme ed espressioni – ha sottolineato il presidente – e

massimo deve essere il sostegno agli agenti che svolgono questo compito

fondamentale”.

L’operatore ferito sta rispondendo bene alle cure, anche se saranno

necessari ulteriori interventi. “Mi auguro – conclude Giani – che possa

riprendersi pienamente e il prima possibile. Un sentito ringraziamento

anche al personale della Aou Careggi, che lo sta seguendo con grande

attenzione e professionalità”.