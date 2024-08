(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

Estate in Città 2024: le iniziative fino al 6 settembre

Il programma è consultabile online sul sito http://www.cultura.comune.pistoia.it

Proseguono gli appuntamenti del calendario di Estate in Città 2024: un cartellone di eventi e rassegne

di vario genere per animare la città fino a settembre, offrendo la possibilità di scegliere tra iniziative

di musica, spettacolo, attività culturali e sportive, mostre, intrattenimento, con attività che

coinvolgono tutte le fasce di età.

Sabato 31 agosto

Alle 17.30 al Castello di Cireglio, per il ciclo Leggere, raccontare, incontrarsi… d’estate all’interno del

programma di eventi per il ventennale della scomparsa di Tiziano Terzani, la presentazione del libro di

Ambra Tuci “Cure antiche e magie piccine: guaritrici e guaritori tradizionali a Pistoia e nella Toscana

appenninica” (Associazione Ametista, 2021). Iniziativa a cura della Biblioteca San Giorgio in

collaborazione con Società Onore e Lavoro 1880 e Parco Letterario Policarpo Petrocchi (info:

Alle 18 nel Parco di Monteoliveto è in programma la IV edizione di Quattroruote a Montuliveto, un

raduno di auto d’epoca, a cura dell’associazione Amici di Montuliveto, Veteran Club Pistoia, ACI

Alle 21.30 in piazza del Duomo, si terrà il Gran ballo d’Estate con l’Orchestra Magazin, serata di

musica e ballo del progetto di socializzazione del Comune di Pistoia “Socialmente” dedicato alla terza

età. L’iniziativa, gratuita, è a cura dell’assessorato alle Politiche di inclusione sociale in collaborazione

richiedere il trasporto gratuito per i cittadini over 60).

Domenica 1° settembre

Come ogni prima domenica del mese è previsto #Domenicalmuseo. Dalle 11 alle 19 il Museo Civico

d’arte antica, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo