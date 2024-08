Consiglio Comunale 5 e 9 settembre

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

PROSSIME SEDUTE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

Il massimo concesso cittadino è convocato per giovedì 5 e lunedì 9

settembre alle ore 15.30

Il Consiglio Comunale è convocato per giovedì 5 settembre alle ore 15.30. Qualora la

seduta andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno, nel corso

della stessa, di tale “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse

rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato per

lunedì 9 settembre sempre alle ore 15.30. La seduta verrà trasmessa in diretta

streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto https://shorturl.at/t6XXF.

Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno:

1. “Intervento qualità dei luoghi per la qualità delle relazioni: rigenerazione

urbana da Palazzo Collicola all’area dello stadio nel centro storico di Spoleto

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2.

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Dott. D. Filippi

Dipartimento per la Transizione Ecologica ed Energetica, Economia Circolare, Biodiversità

e Paesaggio, Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Pubblico Comunale

Dirigente Ing. F. Zepparelli

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei

Consiglieri comunali

2. Permuta tra il Comune di Spoleto e l’Agenzia del Demanio delle aree di

proprietà comunale da destinare all’edificazione della nuova sede del

Comando di Compagnia della Guardia di Finanza e del nuovo Distaccamento

dei Vigili del Fuoco di Spoleto con una porzione dell’area di proprietà

demaniale denominata ex Piazza d’Armi ed altri terreni in via del Falegname e

in via Gioviano Pontano.

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

3. Approvazione programma di esercizio per il primo triennio di gara del

servizio di trasporto pubblico urbano su gomma.

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Dott. D. Filippi

Dipartimento della vigilanza e della sicurezza della città e del territorio

Dirigente Dott.ssa A. Pirro

Mozioni

4. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto “Intitolazione piazza

5. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Individuazione di

sedi alternative ai plessi scolastici per lo svolgimento delle elezioni del 25 settembre

6. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto

7. Mozione presentata dai consiglieri Dottarelli, Cretoni, Grifoni, Imbriani, Profili relativa

all’avviso di selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarico di Direttore Galleria

8. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Sistemazione degli

9. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Contrassegno rosa

10. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle

iniziative da intraprendere per rendere attrattivo il territorio del comune di Spoleto. (prot.

11. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Realizzazione

tratto di strada per migliorare il collegamento tra la SS 685 delle Tre Valli Umbre e la SP

12. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento Cinque Stelle” avente ad

oggetto “Installazione rastrelliere per biciclette e colonnine di ricarica elettrica.” (prot. n.

13. Mozione presentata dalla consigliera Loretoni avente ad oggetto “Promuovere

iniziative contro ogni forma di violenza subita dalle donne afghane e iraniane.” (prot. n.

14. Mozione presentata dalla Conferenza dei Capigruppo su iniziativa del capogruppo

Grifoni in merito ad iniziative per ricordare l’azienda grafica Panetto & Petrelli e per dar

vita ad un Museo della Grafica utilizzando soprattutto i reperti ancora disponibili