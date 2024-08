Agenzia regionale 887.24 Emiliano_Incontro a Roma con Ministro Fitto per Accordo di Coesione 21-27

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Incontro tra il Ministro Raffaele Fitto e il Presidente Michele Emiliano sull’Accordo di Coesione 2021-27: condivisa la procedura per la assegnazione della anticipazione richiesta dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 10 del DL 60/2024

Il Ministro Raffaele Fitto, dando seguito all’impegno assunto di esaminare tempestivamente la richiesta trasmessa il 2 agosto scorso dalla Regione Puglia di anticipazione di parte delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione previste per l’Accordo per la Coesione tra la Regione e il Governo nazionale, nel pomeriggio di ieri ha incontrato a Roma il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con la partecipazione delle rispettive delegazioni tecniche, in un clima di reciproca cordialità e cooperazione.

Il Ministro ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto congiuntamente in questi mesi dalla Regione con gli uffici ministeriali di approfondita verifica dello stato di attuazione dei programmi della politica di coesione regionali, con particolare riferimento a quelli che impiegano risorse nazionali, come previsto dalle vigenti disposizioni introdotte dal Governo.

In attesa della conclusione dell’istruttoria finalizzata alla sottoscrizione dell’Accordo, il quadro regolatorio – ai sensi dell’art. 10, comma 1 del DL 60/2024- consente, per interventi caratterizzati da particolare strategicità ed urgenza, di proporre l’assegnazione con delibera del CIPESS di quote di risorse già imputate alla Regione.

Nella prospettiva di dare corso a tale richiesta di assegnazione in anticipazione, il Ministro ha invitato la Regione a predisporre quanto prima un quadro dettagliato dell’attuazione delle risorse FSC 2021-27 già assegnate nel 2021 con la delibera CIPESS n. 79, al fine di segnalare le eventuali criticità che possono compromettere il conseguimento degli obiettivi di spesa fissati per legge al termine dell’anno in corso ed individuando d’intesa le possibili soluzioni.

Il Ministro Fitto ha, inoltre, richiesto alla Regione Puglia di individuare preliminarmente le progettualità, tra quelle proposte nella richiesta di anticipazione, che possano risultare coerenti con gli obiettivi e le scadenze del PNRR, in una logica di rafforzamento della programmazione unitaria, e ha proposto di organizzare già nelle prossime settimane il necessario confronto con le amministrazioni centrali per verificare eventuali ulteriori significative esigenze che possano risultare di interesse strategico per il territorio.

Infine, il Ministro ha anticipato che è in corso di predisposizione la delibera CIPESS con cui saranno assegnate alla regione le risorse previste per legge per la progettazione della tratta Taranto-Massafra, al fine di creare le condizioni per il superamento di una delle principali criticità per un accesso sicuro e rapido alla città di Taranto dal casello autostradale.

Il Presidente Emiliano ha espresso soddisfazione per la disponibilità e la concretezza operativa del Ministro Fitto nel procedere, in primo luogo, alla anticipazione FSC e poi, in tempi rapidi, alla sottoscrizione dell’Accordo di Coesione nell’interesse dell’intera comunità pugliese. Ha inoltre confermato la più ampia disponibilità, personale e delle strutture tecniche regionali competenti, a dare seguito celermente a quanto richiesto dal Ministro, cogliendo una prospettiva positiva per la comunità pugliese, i cittadini e le imprese.