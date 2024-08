Ambasciata Polonia: Ryszard Schnepf, da lunedì il nuovo capo della missione diplomatica polacca a Roma, oggi a Montecassino

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

Il capo dell’Ambasciata di Polonia ha scelto come meta della sua prima visita quello che è il luogo simbolo della storia comune e dei profondi legami che uniscono i popoli polacco e italiano, nazioni che nei secoli molte volte si ritrovarono fianco a fianco nella lotta per la libertà.

“Monte Cassino è stato, è e continuerà a essere un luogo consacrato dal sangue dei soldati polacchi che hanno combattuto per la libertà dell’Italia, dell’Europa, del mondo e soprattutto della Polonia. Sono qui per rendere omaggio a tutti gli eroi del Secondo Corpo d’Armata polacco. Questo è l’inizio simbolico della mia missione come rappresentante della Polonia in un Paese che è nostro alleato nella NATO e nostro amico nell’Unione Europea. Che l’eroismo e il sacrificio dei soldati polacchi sul suolo italiano possano segnare la direzione per la nostra futura cooperazione” – ha detto Ryszard Schnepf.

RYSZARD SCHNEPF è diplomatico, storico, iberista e docente universitario. È stato segretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio polacco dal 2005 al 2006 e sottosegretario di Stato presso il Ministero degli Affari Esteri dal 2007 al 2008. È stato anche ambasciatore polacco in Uruguay, Costa Rica, Spagna e Stati Uniti.