26 agosto 2024 Latronico: un nuovo welfare condiviso nei piccoli comuni

In Basilicata l’82% dei comuni ha una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, concentrando circa il 39% della popolazione totale regionale. Un microcosmo lucano che l’assessore regionale alla Salute, politiche per la persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha portato all’attenzione della platea del Meeting di Rimini nel corso di un incontro, che si è svolto ieri, dal titolo “Il patrimonio culturale e la rinascita dei borghi”.

Spopolamento e gap infrastrutturale sono i principali problemi che condizionano i piccoli comuni. L’assessore Latronico ha illustrato qual è la sua idea per invertire il trend, partendo da una considerazione di fondo: “Nei nostri borghi è più facile imbattersi in un nuovo welfare condiviso. Qui, infatti, è possibile trasformarsi da semplici consumatori che terziarizzano ossessivamente, in “Community Prosumer”, cioè “Produttori-Consumatori di Comunità”, autoproducendo prodotti e servizi, necessari e anche complementari (autoproduzione agricola ed energetica, “Silver Cohousing”, assistenza personale, ricettività turistica, artigianato di prossimità, servizi telematici, innovazione culturale, ecc.) anche grazie a mai dimenticate e disperse forme di aiuto reciproco rurale. E sono questi i settori in cui nei borghi è possibile attivare nuove economie, più verdi, più circolari.