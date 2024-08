Carceri minorii_Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 Giustizia Minorile: agire prima che sia troppo tardi. Servono idee chiare e

direttive precise per la Polizia Penitenziaria. È il grido di allarme del

sindacato FSA CNPP.

ROMA, 26 ago 2024- Il Segretario Generale della Federazione Sindacati

Automomi CNPP, Giuseppe Di Carlo, in una missiva indirizzata al

Sottosegretario di Stato alla Giustizia (Andrea Ostellari) e Capo

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (Antonio Sangermano) ha

rivendicato necessari ed urgenti interventi a salvaguardia della Polizia

Penitenziaria che opera nelle strutture detentive della giustizia minorile.

La nostra Organizzazione Sindacale è sempre stata particolarmente attenta

alle dinamiche delle politiche riguardanti l’esecuzione penale nel circuito

minorile, poiché è del tutto evidente che, oltre a rappresentare una

cartina tornasole della volontà reale del legislatore, esse rappresentano

anche lo specchio di quanto poi si decide realmente nel circuito

dell’esecuzione penale degli adulti, sotto la formale direzione del DAP –

chiosa Di Carlo – Tuttavia dobbiamo segnalare con forza, direi denunciare

con convinzione, l’estremo immobilismo che si registra nel portare avanti

decisioni che incidano sull’organizzazione strutturale della carcerazione

minorile. Vi è un immobilismo insuperabile da parte degli organi competenti

a decidere, per il quale ‘la fa da padrone’ l’aggressività della

popolazione detenuta e l’incapacità di reagire con una visione di tutela

dello Stato – continua – Molteplici eventi critici sono stati posti alla

vostra attenzione, a partire dal Beccaria di Milano e, negli ultimi tempi,

il minorile di Roma, Bologna, Torino e Nisida. La situazione è al collasso,

le decisioni devono essere chiare ed efficaci e ritengo sia giunto il

momento di comprendere fino in fondo che i detenuti maggiorenni non possono

e non devono continuare a scontare la propria pena nel circuito minorile,

ma questi devono essere trasferiti, senza alcun dubbio, nei penitenziari

degli adulti, altrimenti accadrà (come di fatto accade) che i minori veri,

presenti negli Istituti penitenziari della Giustizia minorile, usciranno

dalle strutture con capacità ‘criminali’ ancor più marcate e tutto questo

con buona pace dell’altissimo concetto costituzionale di reintegrazione e

rieducazione del condannato – chiosa – Come è possibile ‘lasciare’ in mano

un Istituto come quello di Casal del Marmo, ad una Agente Scelto (Donna)

della Polizia Penitenziaria, come se fosse il Comandante della struttura?

Allora dobbiamo mettere in campo tutte le risorse possibili ed immaginabili

per rendere salubri i nostri ambienti di lavoro, non in ultimo con scelte

politiche convinte, con interventi amministrativi reali e con impiego di

mezzi e risorse economiche adeguate all’impegno della Polizia Penitenziaria

