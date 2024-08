ASL Lecce: nota su legionella Malattie infettive Fazzi

(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 In merito ad un articolo di stampa sulla presenza di Legionella nel Reparto Malattie Infettive del Vito Fazzi di Lecce si precisa quanto segue:

“Occorre prima di tutto fare chiarezza sulle date e sull’iter di bonifica che, nel caso in questione, avviene nel rispetto delle linee guida e a tutela dei pazienti. I campionamenti per Legionella vengono effettuati periodicamente, nel caso di reparti con pazienti fragili, ogni 90 giorni, come da Linee guida.

L’ultimo campionamento in Malattie Infettive è stato effettuato il 1 agosto 2024.

I risultati sono stati inviati alla Direzione Medica del P.O. Fazzi la sera 20 agosto 2024, anche in ragione della chiusura per ferie del Laboratorio analisi di Roma che esegue le analisi (che può aver ritardato l’esito di non oltre 5 giorni).

Il 21 agosto per le vie brevi e il 22 per iscritto la Direzione Medica del Fazzi ha chiesto agli Uffici dell’Area Tecnica e alla Ditta incaricata “di procedere con estrema urgenza alla bonifica dell’impianto idrico dell’intera palazzina ed alla sostituzione di tutti i terminali con contaminazione ≥ 10.000 u.f.c., come da Linee guida vigenti”.

Contestualmente è stato comunicato al Reparto Malattie Infettive il divieto dell’utilizzo dell’acqua calda sanitaria, raccomandando di utilizzare l’acqua in bottiglietta per il lavaggio dei denti e le salviettine umidificate per l’igiene personale.

Il 24 agosto alle ore 7 sono stati avviati i lavori di bonifica dell’impianto idrico e per domani, 26 agosto, è previsto l’intervento di disinfezione con iperclonazione per cui è stato disposto il blocco dei ricoveri. I pazienti ricoverati nel Reparto, sottoposti a tutte le analisi necessarie, non sono stati trasferiti e beneficiano di tutta l’assistenza e delle cure necessarie.

Dagli esami di laboratorio effettuati emerge che non c’è nessun cluster e che nessuno dei pazienti ricoverati nelle Malattie Infettive e nell’Spdc presenta sintomatologia da legionella. Gli esami verranno ripetuti tra 10 giorni.

Nessuna negligenza, né sottovalutazione quindi ma un iter regolare, nel rispetto di norme e della salute individuale e pubblica”.

