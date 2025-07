CS Nuovo collegamento Brindisi Varsavia

(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 WIZZ AIR LANCIA IL NUOVO VOLO BRINDISI–VARSAVIA

La compagnia rafforza la propria presenza nell’Aeroporto del Salento e nel Sud Italia,

con un investimento strategico sulla mobilità internazionale:al via da Dicembre un nuovo collegamento tra la Puglia e la capitale polacca

Brindisi, 18 luglio 2025 – Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA, annuncia il lancio di una nuova rotta internazionale che collegherà Brindisi (BDS) a Varsavia (WMI), capitale della Polonia. Il collegamento, parte del piano di espansione legato all’apertura della sesta base operativa di Wizz Air in Polonia, all’Aeroporto di Varsavia-Modlin, sarà attivo a partire dal 16 dicembre 2025, con tre frequenze settimanali – martedì, giovedì e sabato.

I voli verso la capitale polacca saranno operati con i modernissimi aeromobili Airbus A321neo, l’aereo a corridoio singolo più efficiente dal punto di vista dei consumi ad oggi disponibile, e i biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Varsavia è una capitale sorprendente e tutta da scoprire: il suo centro storico, Patrimonio UNESCO, ricostruito con cura dopo la Seconda Guerra Mondiale, racconta una storia di resilienza e rinascita. A pochi passi, palazzi neoclassici, musei contemporanei e vivaci cafè creano un dialogo tra storia e modernità. Il fascino della città si estende dai giardini reali di Łazienki al vivace quartiere di Praga, noto per la street art e gli spazi creativi. Varsavia offre inoltre un ricco calendario culturale, parchi verdi e una scena gastronomica in continua crescita, rendendola una meta ideale per una breve fuga urbana o per un soggiorno culturale più lungo nel cuore dell’Europa.

Questo nuovo collegamento rafforza il ruolo strategico di Brindisi e dell’Aeroporto del Salento all’interno del network italiano di Wizz Air e si inserisce nel più ampio piano di investimenti della compagnia nel Mezzogiorno, con l’obiettivo di valorizzare il potenziale turistico ed economico del territorio e migliorare la connettività internazionale del Sud Italia. Il volo Brindisi – Varsavia-Modlin andrà inoltre a rafforzare l’ampia offerta già esistente tra Italia e Polonia, che attualmente conta quasi 30 rotte attive.

“L’avvio del collegamento aereo tra Brindisi e Varsavia – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta una novità assoluta e un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei rapporti tra la Puglia e il mercato polacco, che si sta affermando come uno dei più dinamici e strategici per il turismo internazionale nella nostra regione. Nel 2024, la Polonia si è attestata come il quarto mercato estero per presenze in Puglia, con ben 459.678 presenze, in crescita del 50,6% rispetto al 2023. Ancora più significativo è l’incremento degli arrivi, saliti del 54,5% rispetto all’anno precedente. E i primi quattro mesi del 2025 confermano questa tendenza positiva: la Polonia si colloca al terzo posto tra i mercati internazionali, subito dopo Francia e Germania, con 98.220 presenze e 44.536 arrivi, numeri che testimoniano un interesse sempre più forte verso il nostro territorio. Questo volo diretto risponde inoltre alle esigenze di una comunità polacca radicata e operosa in Puglia, favorendo i collegamenti per motivi familiari, lavorativi e di studio, grazie anche ai sempre più frequenti scambi universitari. Allo stesso tempo, rappresenta un’opportunità di mobilità anche per i pugliesi, che apprezzano Varsavia come capitale europea moderna, attrattiva e ricca di cultura. Infine, questo nuovo collegamento si inserisce perfettamente nella nostra strategia di destagionalizzazione del turismo frutto del costante lavoro di ascolto di Aeroporti di Puglia nei confronti degli operatori del settore turistico. Rendere infatti più accessibile il Salento anche nei mesi invernali, permettendo ai viaggiatori polacchi di scoprire la bellezza e l’ospitalità della nostra terra durante il periodo natalizio, e favorisce le vacanze outgoing dei pugliesi verso una destinazione sempre più apprezzata. Un risultato che rafforza il ruolo della Puglia come snodo turistico internazionale, attrattivo e connesso tutto l’anno”.

“Stiamo incrementando gli investimenti e la presenza di Wizz Air su Brindisi perché è una destinazione che consideriamo centrale nella nostra strategia di sviluppo nel Sud Italia. Siamo certi che il potenziamento della connettività internazionale del territorio contribuirà in modo significativo allo sviluppo economico e alla crescita del turismo nella regione.” ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Questa nuova rotta verso Varsavia conferma infatti la nostra fiducia nella Puglia come mercato in crescita e ribadisce il nostro impegno nel rendere il trasporto aereo accessibile, conveniente e in linea con le esigenze di tutti i nostri passeggeri.”

Il lancio di questa rotta è infatti in linea con l’iniziativa Customer First Compass, un piano di investimenti da 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per supportare la crescita della rete, migliorare l’esperienza di volo e ampliare l’accessibilità dei mercati in espansione – come quello pugliese.

Il nuovo collegamento da Brindisi va ad aggiungersi alle quasi 210 rotte attive e agli oltre 13 milioni di posti offerti da Wizz Air in Italia nel 2025. Questo investimento rappresenta inoltre un ulteriore passo nella strategia della compagnia, che punta a rafforzare il proprio network nella Penisola – il primo mercato di Wizz Air per numero di passeggeri trasportati – e in particolare nel Sud Italia, garantendo al territorio nuove opportunità di mobilità e sviluppo turistico.

INFORMAZIONI SULLA NUOVA ROTTA

ROTTE VOLI PRIMO VOLO

BRINDISI – VARSAVIA Martedì, Giovedì e Sabato 16 Dicembre 2025

– FINE –

INFORMAZIONI SU WIZZ AIR

Wizz Air opera con una flotta di 237 aeromobili Airbus A320 e A321. Un team di professionisti dedicati offre un servizio eccellente a tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita di 62.8 milioni di passeggeri nel 2024. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ. La compagnia è stata recentemente nominata una delle dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l’unica agenzia di valutazione al mondo per sicurezza e prodotti, e ha ricevuto il titolo di “Compagnia Aerea dell’Anno” agli Air Transport Awards nel 2019 e nel 2023. Wizz Air è stata anche riconosciuta come “Compagnia Aerea Low-Cost Più Sostenibile” ai World Finance Sustainability Awards dal 2021 al 2025. Inoltre, ha ottenuto il premio “Compagnia Aerea Più Ecosostenibile dell’Area EMEA” ai CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence nel 2024.

Per ulteriori informazioni:

Spencer & Lewis per Wizz Air