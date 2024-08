TONY ESPOSITO & BAND CHIUDERÀ LA SECONDA EDIZIONE DI #SIBARINPROGRESS, LO SPETTACOLO DELLA CULTURA

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Tony Esposito col suo “Viaggio di Ulisse” condurrà il pubblico del Parco

archeologico di Sibari alla conclusione della rassegna SybarisArte e, di

riflesso, anche dell’intero cartellone di #sibarinprogress2024, lo

spettacolo della cultura.

Una sostituzione resasi necessaria per subentrata indisponibilità di Franco

Brambilla in programma con lo spettacolo “Canto alla Durata”, previsto per

domani 25 agosto.

Al suo posto, dunque, toccherà a Tony Esposito e alla sua band condurre il

pubblico del Parco archeologico di Sibari in un solenne viaggio nel “blues

metropolitano”.

Peraltro Tony Esposito ha contribuito, durante gli anni settanta, al “sound

ritmico” di diversi artisti italiani quali Pino Daniele, Edoardo Bennato,

Alan Sorrenti, Juan Lorenzo, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli,

Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Eugenio Bennato, Claudio Rocchi,

Mauro Pelosi. Insieme a Tullio De Piscopo, James Senese, Joe Amoruso, Rino

Zurzolo, ha contribuito a coniare il termine “blues metropolitano” che

trova uno dei punti di massima espressione artistica nell’album di Pino

Daniele Vai mo’ del 1981.

La sua musica risente e rimescola sonorità provenienti da molti Paesi del

mondo, prediligendo la vivacità ritmica e reinterpretando il tutto

attraverso le melodie e armonie tipiche della musica partenopea.

L’originalità del suo approccio si può ritrovare nell’invenzione di

strumenti unici come il tamborder, suono onomatopeico di uno dei suoi più

famosi brani, Kalimba de Luna.

Un concerto che saprà coniugare la profonda musicalità partenopea, l’eco

etnico, le trasversali musicali mediterranee, e un sound lieve che

coinvolge e cattura ogni target, come bello che sia in una serata di fine

estate, facendo sì che un luogo della grande storia come il parco

archeologico sia calamita di un pubblico il più ampio possibile e diventi

sempre più un luogo dello stare, con l’auspicio che tutto il suo magma

culturale diventi sempre più contagioso e vivificante.

La partecipazione allo spettacolo è inclusa nel normale costo del biglietto

di ingresso e gratuita per i possessori della PAS Card. Servizio navetta

gratuito a partire da due ore prima del concerto, con corse ogni 30 minuti

ed info sui canali social dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

*Parchi archeologici di Crotone e Sibari*

*24 agosto 2024*