Bilancio Partecipativo 2024: a ottobre si va al voto per scegliere uno dei sette progetti – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

PARTECIPATIVO

PROPOSTE

AL VOTO

votazioni

7-8-9-10-11

ottobre

BILANCIO PARTECIPATIVO 2024

IL VOSTRO VOTO PUÒ FARE LA DIFFERENZA!

La Città di Pinerolo in questo documento vi presenta le 7

Votare non significa solo esprimere una preferenza, ma

idee proposte dai cittadini, che grazie a una procedura più

anche prendere parte attiva al processo decisionale; allo

semplice e alla portata di tutti, sono state ammesse al voto

stesso tempo per noi amministratori è un’occasione per

per l’edizione 2024 del Bilancio Partecipativo.

ascoltare le idee, i bisogni e le aspirazioni di chi vive

quotidianamente la realtà di Pinerolo, contribuendo così

La vostra partecipazione è fondamentale per costruire

a raccogliere suggestioni che influenzeranno decisioni di

una comunità più innovativa, inclusiva, trasparente e

questa o della prossima amministrazione comunale.

responsabile. Il vostro coinvolgimento diretto nella scelta

dei progetti da realizzare è un segno di maturità civica e di

Infine, questa edizione porta con sé un’altra novità: l’idea

amore per il territorio poiché ogni proposta rappresenta

che risulterà vincitrice alle consultazioni sarà oggetto di

un tassello importante per rendere la nostra città un luogo

un ulteriore “chiamata” ad una progettazione collettiva

migliore, più vivibile e a misura di tutti.

e partecipata da tutti coloro che vorranno dare il proprio

contributo.

Il bilancio partecipativo, che vi consente di decidere

disposizione

Vi invitiamo a leggere con attenzione i progetti presentati,

dall’Amministrazione di Pinerolo, è soprattutto un modo di

investire

100.000

messi

a riflettere sulle loro potenzialità e a votare convintamente

avvicinare il cittadino alla gestione della cosa pubblica, per

per l’idea che più rispecchia un’esigenza della Città. La vostra

stimolarlo ad occuparsene con maggiore consapevolezza,

voce è importante e il vostro voto può fare la differenza.

comprendendone complessità e responsabilità e spingerlo a

impegnarsi in prima persona nel miglioramento della nostra

amata città.

Luigi Carignano

Assessore a Innovazione, Digitalizzazione e Partecipazione

PROPOSTA N. 1

MIGLIORARE I SERVIZI IGIENICI

PER I CITTADINI E I TURISTI

Servizi igienici segnalati in tutta la città, accessibili

ai disabili e con pulizia continua garantita, se a

pagamento che lo scontrino sia un buono-sconto per

una consumazione di generi alimentari. Quando c’è

“bisogno” si trova sempre il posto giusto. Visitando

e passeggiando per Pinerolo, città della Cavalleria,

ai piedi del Monviso, il progetto condiviso dei servizi

igienici, valorizza la città rendendola ospitale.

Geniale!

In tutta la città di Pinerolo

PROPOSTA N. 2

PARCHEGGIO:

RISORSA SOSTENIBILE

Realizzare

parcheggio

sostenibile

attraverso

l’uso

di materiali ecologici e permeabili, capaci di rispettare

l’invarianza idraulica e favorire il naturale drenaggio delle

acque meteoriche. Il parcheggio verrebbe realizzato con una

pavimentazione drenante composta da materiali naturali

e riciclabili come gli aggregati mono-granulari capaci di

garantire un corretto flusso delle acque. In questo modo

l’impatto

ambientale

della

costruzione

parcheggio

verrebbe ridotto e si promuoverebbe l’utilizzo di materiali a

basso impatto ambientale, contribuendo così alla tutela della

biodiversità.

Via Martiri del XXI

PROPOSTA N. 3

UN PARCO

PER PINEROLO

Rendiamo vivo questo parco nel centro alla città

trasformandolo in un cuore verde a disposizione

di tutti. Uno spazio pulito, curato dove rilassarsi

in tutte la stagioni dell’anno, leggere all’ombra,

ascoltare

piccolo

concerto,

giocare

scacchi … le possibilità sono tantissime! Senza

dimenticare i nostri amici a quattro zampe che

vivono in centro: una parte di parco all’ombra

sarà dedicata a loro con la creazione di un’area

cani recintata.

Giardino De Amicis

Via Armando Diaz

PROPOSTA N. 4

UN PALCO PER TUTTI

Un’area attrezzata con tutte le condizioni tecniche necessarie ad

ospitare concerti e spettacoli di piccole e medie dimensioni nel

rispetto delle norme sulla sicurezza! Tutti i cittadini, in particolare

i giovani, potranno liberamente e senza gli alti costi che la normativa impone incontrarsi per dare spazio alla loro espressione e

creatività performativa: l’unica energia che dovranno fornire sarà

quella necessaria alle performances artistiche e comunicative.

Un luogo dove aggregarsi liberamente per dare spazio ai bisogni

espressivi, emotivi e relazionali. Un luogo già f requentato di giorno

da chi fa sport, da chi ha amici a 4 zampe e con aree bimbi. Con un

ampio parcheggio e con abitazioni a “distanza di tranquillità” dal

suono. Per utilizzarlo si dovrà soltanto chiedere l’accesso alla fornitura elettrica sottostante il palco e pensare alla strumentazione,

tutto il resto sarà già presente sul posto e collaudato a norma di

legge, bagni compresi

Parco della Pace

Stradale Orbassano

PROPOSTA N. 5

CITTADINANZA

ATTIVA GIOVANI

Il progetto coinvolgerà studenti e studentesse delle scuole

secondarie di secondo grado di Pinerolo, per la creazione

del nuovo polo dedicato a infanzia e giovani. Ci saranno la

Biblioteca bambini e ragazzi e il Museo di Scienze naturali.

La partecipazione attiva dei giovani tra i 14 e i 19 anni sarà

fondamentale per capire le esigenze e i bisogni dei ragazzi,

permettere loro di unirsi e dare vita a uno spazio comunale

dove stare insieme e far crescere il desiderio di conoscenza

sociale e culturale.

Creeremo dei team che in un ambiente privo di competizione

ripenseranno spazi, comunicazione, eventi, percorsi.

Un’occasione per progettare, pianif icare e realizzare opere

per la comunità, stimolare comprensione e solidarietà,

empatia e connessione reale e emotiva.

Villa Prever

Viale della Rimembranza

PROPOSTA N. 6

PARCO GIOCHI ABBADIA PARK

Il progetto mira a creare un parco giochi inclusivo, vivace e senza barriere architettoniche dove tutti siano benvenuti. Sono previsti interventi per soddisfare le esigenze di tutte le fasce di età.

Bambini: altalene e modulo gioco con doppi scivoli.Teenagers:

un luogo di incontro con mini campo di street basket, porta da

calcio, ping pong, tavoli e panche per socializzare. Adulti: zona

f itness per attività f isica all’aperto. Famiglie: un’area con tavoli

e panche per compiti, merende o festeggiare sotto l’ombra delle grandi piante, utilizzabile anche dalle scuole come aula all’aperto. Anziani: aree per chiacchierare, giocare a bocce, carte o

scacchi. Una stazione di crossbooking, una f resca fontana ed

una bacheca informativa renderanno ABBADIA PARK un luogo

di incontro davvero per tutti.

Parco Giochi di Via Nazionale

f raz. Abbadia Alpina

PROPOSTA N. 7

EXPO CAPRILLI

La proposta ruota attorno alla domanda che molti si pongono

tutte le volte che si trovano di f ronte alla Caprilli o quando

hanno il piacere di varcarne la soglia: perché non aprirla più

sovente ed ospitare al suo interno più eventi? Il progetto off re

una risposta immediata a questa domanda, senza preconcetti

e senza fare troppi progetti di fattibilità a lungo termine.

Semplicemente aprire lo spazio e renderlo immediatamente

disponibile agli eventi, così com’è, con qualche attenzione

in più per migliorarne la f ruibilità in sicurezza, nell’attesa

di una progettualità degna delle sue potenzialità! L’idea è

che la Cavallerizza, erede delle Grandi Esposizioni della

“Belle Epoque”, possa diventare un elemento centrale della

cultura del pinerolese. Non perdiamo l’occasione per iniziare

a crederci!!

Cavallerizza Caprilli

Viale della Rimembranza

