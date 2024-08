AVVISO PUBBLICAZIONE INFORMATIVA ALLA POPOLAZIONE PIANO EMERGENZA ESTERNO WTS IN APPROVAZIONE

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

gio 22 agosto 2024

PUBBLICAZIONE BOZZA PIANO EMERGENZA ESTERNA DITTA WTS GAS S.p.A., UBICATA A CHIETI SCALO

La Prefettura di Chieti avvisa che, a partire da giovedì 22 agosto, per i successivi 30 giorni, saranno pubblicate, sul sito istituzionale della stessa Prefettura ed all’Albo Pretorio del Comune di Chieti e Cupello, le informazioni di base contenute nel Piano di Emergenza Esterno, elaborato ai sensi del D.Lgs. 105/2015, per lo stabilimento della WTS Gas S.p.a, ubicato a Chieti Scalo, utili a rendere edotta la cittadinanza in merito alle azioni e gli interventi da porre in essere all’esterno dello stabilimento per ridurre i danni, in caso di evento incidentale, nonché favorirne la partecipazione alla approvazione definitiva del documento, consentendo alla cittadinanza di presentare osservazioni eo suggerimenti eo richieste di integrazione al piano stesso.

A. Descrizione e caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione;

B. Natura dei rischi;

C. Azioni possibili o previste per la mitigazione o riduzione degli effetti o delle conseguenze di un incidente;

D. Autorità Coinvolte;

E. Fase di consultazione;

F. Le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e delle misure di autoprotezione da adottare.