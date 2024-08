(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 World Baseball Classic 2026: annunciato il calendario, Italia nella Pool B con Stati Uniti e Messico

Le altre squadre nella Pool B sono Gran Bretagna e una proveniente dalle qualificazioni 2025.

In campo dal 5 marzo 2026, final four a Miami dal 15 al 17.

La massima competizione mondiale, che vede unirsi le forze istituzionali di MLB, WBSC e MLBPA (l’associazione giocatori della Major League) nella sua corsa a cadenza triennale per recuperare il ciclo di quattro anni interrotto dal Covid, sarà giocata fra il 5 e il 17 marzo 2026 e la WBC Inc., la società che ne gestisce l’organizzazione, ha reso pubblici la composizione dei gironi e i calendari della fase principale, dopo l’annuncio delle quattro sedi del maggio scorso.

Il WBC coinvolgerà ancora, nella fase principale, 20 squadre, le 16 migliori dell’edizione precedente più 4 dalle qualificazioni, divise in quattro Pool di 5 squadre ciascuna.

L’Italia è inserita nella Pool B, ospitata a Houston, nella casa degli Astros, coinvolta per la prima volta nella manifestazione.

Nell’edizione 2023 gli azzurri di Mike Piazza hanno superato il primo turno, andando poi a giocare il quarto di finale a Tokyo contro il Giappone; per ripetersi, questa volta dovranno guadagnarsi uno dei due posti disponibili contro, nell’ordine, la squadra proveniente dalle qualificazioni 2025 (sabato 7 marzo 2026), Gran Bretagna (domenica 8 marzo), Stati Uniti (martedì 10 marzo) e Messico (mercoledì 11 marzo).

CALENDARIO COMPLETO POOL B

Gli altri gruppi sono: Pool A (San Juan de Puerto Rico) con Porto Rico, Canada, Cuba, Panama e qualificata 2025; Pool C (Tokyo) con Giappone, Australia, Repubblica Ceca, Corea del Sud e qualificata 2025; infine Pool D (Miami) con Repubblica Dominicana, Venezuela, Regno dei Paesi Bassi, Israele e qualificata 2025.

Le squadre delle quattro Pool si affronteranno in un girone all’italiana che qualifica le prime due ai quarti di finale ad eliminazione diretta, in programma a Houston e Miami, che si giocheranno venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo.

Il Minute Maid Park di Houston ospiterà le squadre che avanzano dal girone A e dal girone B, mentre il loanDepot Park di Miami ospiterà le squadre che avanzano dal girone C e dal girone D.

Se il Team USA avanza ai quarti di finale a Houston, la sua partita si giocherà venerdì 13 marzo, indipendentemente dal fatto che sia il vincitore o il secondo classificato del girone B. Allo stesso modo, se il Samurai Japan avanza a Miami, la sua partita si giocherà sabato 14 marzo, indipendentemente dal fatto che sia il vincitore o il secondo classificato del girone C.

La final four, a Miami, inizierà domenica 15 marzo con il primo dei due incontri di semifinale, mentre la seconda semifinale si svolgerà lunedì 16 marzo. La partita per il titolo mondiale si giocherà martedì 17 marzo.

I dettagli riguardo i World Baseball Classic Qualifier, che si terranno fra febbraio e marzo 2025, saranno annunciati prossimamente.

Le informazioni complete per i biglietti saranno disponibili più avanti, ma gli appassionati possono registrarsi da subito su worldbaseballclassic.com/tickets per essere sempre aggiornati.

IL SITO UFFICIALE DEL WORLD BASEBALL CLASSIC

Nelle foto allegate: l’ingresso in campo dell’Italia per il quarto di finale del WBC 2023 al Tokyo Dome (Sam Cooper) e il CT azzurro Mike Piazza (RL FIBS)

[Immagine che contiene logo, cerchio, emblema, baseball Descrizione generata automaticamente] [Immagine che contiene Carattere, logo, Elementi grafici, simbolo Descrizione generata automaticamente]

Ufficio Stampa

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

http://www.fibs.it

P Please consider the environment before printing