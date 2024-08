(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 20 agosto 2024

PNRR: COLDIRETTI, BENE BANDO AGRISOLARE DA 250 MLN

Un aiuto concreto per contribuire ad abbattere i costi energetici per le imprese del Sud

Il nuovo bando “Parco agrisolare” da 250 milioni di euro rappresenta un’opportunità per le imprese agricole e zootecniche del Sud per contenere i costi energetici, in un momento di forte difficoltà per la siccità, ma anche per il Paese, aumentando la disponibilità di energia rinnovabile. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere soddisfazione per il via al terzo appuntamento con la misura del Pnrrr che garantirà un contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili.

La Coldiretti sostiene un modello di transizione energetica che vede le imprese agricole protagoniste attraverso, ad esempio, le comunità energetiche, gli impianti solari sui tetti e l’agrivoltaico sostenibile e sospeso da terra che consentono di integrare il reddito degli agricoltori con la produzione energetica rinnovabile, con una ricaduta positiva sulle colture e sul territorio.