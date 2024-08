Fwd: COMUNICATO STAMPA allerta – criticità ordinaria del 17.08.2024

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 RAS AOO 01-07-00 Prot. Interno n. 10923 del 17/08/2024

Direzione Generale della protezione civile

COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER

TEMPORALI

Con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il Centro Funzionale

codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sulle

aree di allerta Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro;

L’avviso di criticità e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092

Avvertenze: Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la

popolazione, ovvero che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti

trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, lim tare i trasferimenti in auto ai soli casi di

urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire

indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a

piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare

sottopassi.

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono

consultabili al seguente indirizzo web:

D’ordine del Direttore Generale

Mauro Merella

(Francesco Nasir)

Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna: via Vittorio Veneto 28, 09123 Cagliari