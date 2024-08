CS – Il Segretario Generale UNISIN/CONFSAL Contrasto: “Fondato l’allarme Uncem. Occorre garantire i servizi e le funzioni svolte dalle Banche su tutti i territori anche in un contesto di inevitabile riorganizzazione del Settore”

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

COMUNICATO STAMPA

Il Segretario Generale UNISIN/CONFSAL Contrasto: “Fondato l’allarme Uncem

Occorre garantire i servizi e le funzioni svolte dalle Banche su tutti i territori

anche in un contesto di inevitabile riorganizzazione del Settore”

“L’assenza o la minore presenza sui territori e nei Comuni italiani di centri decisionali e operativi

delle Banche rappresenta un grave problema. Si tratta di una tendenza diffusa in tutta Italia e

che sta colpendo duramente soprattutto le Regioni del Mezzogiorno, dove le condizioni sociali,

economiche, strutturali e infrastrutturali sono già particolarmente complesse. Siamo

assolutamente consapevoli della necessità, da parte delle Banche, di adottare modelli

organizzativi più efficienti e moderni, ma bisogna trovare e applicare dei sistemi che

garantiscano il mantenimento dei servizi offerti dalle filiali fisiche. Il semplice ricorso alle

piattaforme informatiche non può essere una valida alternativa, per questioni legate al digital

divide e non solo. La banca deve essere comunque presente sul territorio, con strutture

specializzate, modelli e strumenti che offrano un’alternativa effettiva e fruibile da tutti alle reti

fisiche. Solo così la banca può continuare a svolgere il suo fondamentale ruolo per imprese e

famiglie”. Il Segretario Generale di UNISIN/CONFSAL Emilio Contrasto commenta così la

nota con cui l’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCEM) interviene sul

problema della desertifiazione bancaria.

Sottolinea Contrasto che in questa situazione è più che fondato il rischio di un allontanamento

dal circuito legale della finanza e dell’economia da parte di molti soggetti, e non a caso la Banca

d’Italia già nei mesi scorsi aveva lanciato l’allarme paventando il coinvolgimento in rapporti di

usura per 165 mila imprese del Sud: “L’assenza o la scarsissima presenza di centri decisionali,

di valide alternative alla forte riduzione della rete fisica delle banche e la minore attenzione alle

esigenze del tessuto sociale, economico e produttivo delle varie realtà del nostro Paese e del

Sud in particolare, che sconta un forte gap in tutti i settori, porta inevitabilmente con sé un

incremento del fenomeno dell’usura. In assenza di supporto e assistenza da parte degli

intermediari autorizzati, l’alternativa, infatti, spesso diventa quella di ricorrere a mezzi non leciti”.

Conclude il Segretario Generale UNISIN/CONFSAL: “Le Banche svolgono l’essenziale funzione

di motore di trasmissione a beneficio di interi territori, imprese e famiglie. Non dimentichiamo

poi che l’Italia è un Paese ad alta presenza di imprese medie e piccole, spesso a

caratterizzazione poco più che familiare. E il più delle volte la consulenza finanziaria, in tali

realtà, non può essere gestita all’interno delle aziende. Poter quindi contare sulla propria banca,

fisicamente presente nel luogo dove si svolge l’attività di impresa, diventa strategico. In assenza

di impese e di lavoro, i giovani abbandonano i territori e provano a ‘cercar fortuna’ in aree o

Paesi con maggiore densità produttiva. Quindi, alla desertificazione bancaria,

semplicemente segue la desertificazione economica, che a sua volta determina un calo

demografico e una desertificazione sociale. E questo è un grave problema, che esige

un’azione concreta e mirata da parte della politica, sia a livello locale che a livello

nazionale”.

Roma, 17 agosto 2024