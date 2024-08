Altopascio vince bando del Ministero: 172mila euro per 30 nuove telecamere di videosorveglianza | comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 *ALTOPASCIO VINCE BANDO DEL MINISTERO: 172MILA EURO PER 30 NUOVE TELECAMERE

DI VIDEOSORVEGLANZA*

*Altopascio, 17 agosto 2024 -* Trenta nuove telecamere di videosorveglianza

di ultima generazione saranno installate sul territorio di Altopascio:

l’amministrazione D’Ambrosio ha infatti vinto il bando del Ministero

dell’Interno dedicato alla sicurezza delle città ottenendo un

cofinanziamento di 172mila euro, su 215mila di intervento complessivo.

Questa nuova dotazione va ad aggiungersi alle altre 67 telecamere già

attive, oltre alle 8 Watch dog che sono presenti ai varchi di ingresso del

territorio comunale.

Le aree interessate saranno quelle più sensibili del territorio, tanto in

centro e nel capoluogo quanto nelle frazioni di Spianate, Marginone e Badia

Pozzeveri, partendo proprio dalle strade e dai quartieri più trafficati e

più complessi dal punto di vista della sicurezza.

“Abbiamo fatto bene a partecipare a questo bando – spiega il sindaco *Sara

D’Ambrosio* -, un risultato non scontato, importante e strategico, che

conferma anche una professionalità interna alta e conclamata per quanto

riguarda la capacità di scrivere progetti e quindi vincere bandi e ottenere

contributi per il territorio. Abbiamo un territorio videosorvegliato, con

questa ulteriore dotazione di 30 apparecchi andremo a intervenire nelle

zone rimaste scoperte. Negli ultimi anni abbiamo lavorato con

determinazione e impegno per incrementare la sicurezza pubblica del

territorio: era un punto del programma quello di andare a mettere

telecamere anche nelle zone maggiormente residenziali, con questo

contributo lo andremo a realizzare. Tutto questo comporta un’attenzione

costante al tema sicurezza che abbiamo tradotto in un investimento sulle

assunzioni, portando a 13 il numero degli agenti del Corpo, grazie a una

programmazione che ha determinato anche l’organizzazione di un concorso

specifico, dopo molti anni che Altopascio non ne faceva uno per la Polizia

Municipale. Accanto a tutto questo, andando ad aggiungere le nuove

telecamere, possiamo dare un supporto concreto anche alle indagini di

polizia giudiziaria e per rendere Altopascio un luogo più sicuro. Lo

diciamo sempre: la sicurezza è un diritto, le amministrazioni devono

lavorare per garantirla con pattugliamenti, presenza, strumenti, progetti

di rigenerazione urbana, interventi in ambito aggregativo e sociale, perché

un territorio vivo, solidale, coeso è anche un territorio più sicuro”.

“Un territorio, quello di Altopascio, che ha una sua complessità, con la

sua posizione a cavallo di quattro province, e un transito settimanale di

mezzi che raggiunge i circa 200.000 veicoli – aggiunge l’assessore ai

lavori pubblici *Francesco Mastromei *-. Ecco perché le telecamere sono

così importanti. Vincere questo bando non era per niente scontato, è stato