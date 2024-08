ASULMONA IL 22 AGOSTO LA CONVENTION SULL’EMIGRAZIONE ABRUZZESE NEL MONDO

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

A SULMONA LA CONVENTION SULL'EMIGRAZIONE ABRUZZESE NEL MONDO

GIOVEDI' 22 AGOSTO CONVEGNO E CONCERTO DEI NOMADI IN PIAZZA GARIBALDI

Sulmona, 16 agosto 2024

Una convention sull’emigrazione abruzzese nel mondo nell’anno del turismo delle radici. Giovedì 22 agosto a Sulmona (L’Aquila) si terrà un appuntamento fortemente voluto dagli emigranti peligni, e in particolare dal Cav. Filippo Frattaroli (Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo) e Joey Crugnale, per rimarcare il proprio legame con la propria terra di origine. In programma un convegno con istituzioni, studiosi e testimonianze, e un grande concerto gratuito dei Nomadi, la band più longeva della musica italiana, che si esibirà in Piazza Garibaldi.

“L’iniziativa”, spiegano i promotori, “si inserisce nell’anno del turismo delle radici, dedicata sia a chi già conosce le proprie origini italiane e vuole organizzare un viaggio per scoprire e ritrovare i luoghi, i costumi e la cultura dei propri antenati, ma anche per chi è ancora alla ricerca delle proprie radici. Gli italiani all’estero sono i migliori ambasciatori dell’Italia nel mondo ed è per questo che sono una priorità. Tutto il progetto rappresenta un importante momento per l’Abruzzo e per l’Italia, non solo a livello economico, ma anche in termini di relazioni e scambi culturali”.