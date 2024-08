PESCA ILLEGALE ALLA GAIOLA, COSTA(M5S): “TUTELARE AREE MARINE PROTETTE, IMPEGNO PRIORITARIO PER BIODIVERSITA’ ED ECOSISTEMA”

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

IMPEGNO PRIORITARIO PER BIODIVERSITA’ ED ECOSISTEMA”

NAPOLI, 12 AGO. – “Desidero esprimere la mia profonda preoccupazione per i

recenti atti di pesca illegale nelle Aree Marine Protette, come quelli

accaduti al Parco sommerso di Gaiola. Questi episodi rappresentano un

attacco diretto a uno dei patrimoni naturali più preziosi del nostro Paese.

Le Aree Marine Protette sono fondamentali per la conservazione della nostra

ricchezza naturale. Esse rappresentano non solo un rifugio per le specie

marine, ma anche un laboratorio naturale di ricerca scientifica e un

baluardo contro il degrado ambientale. È per questo che dobbiamo tutelarle

con la massima priorità, applicando rigorosamente le leggi e implementando

strumenti tecnologici avanzati, come le telecamere ad infrarossi

recentemente installate alla Gaiola, che hanno già dimostrato la loro

efficacia nel contrastare le attività illegali.

Mi aspetto che le Zone Economiche Ambientali (ZEA), istituite nel 2019,

continuino a essere finanziate e potenziate, come già avvenuto per il

sistema terrestre e marino, portando grandi benefici attraverso progetti

mirati. Queste zone devono diventare il punto di riferimento per un nuovo

modo di concepire la tutela ambientale, rispettando la nostra Costituzione,

in particolare l’articolo 9, che sancisce la protezione del paesaggio e del

patrimonio storico e artistico della Nazione.

Non possiamo abbassare la guardia: l’Italia deve continuare a essere un

esempio di eccellenza nella tutela del nostro patrimonio naturale”.

Così in una nota il vicepresidente della Camera, Sergio Costa(M5S).