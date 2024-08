CONTIENE FOTO# D’INTESA CON LA PROCURA, ALTRE 13 PERSONE, GRAVEMENTE INDIZIATE DEL REATO DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, SONO STATE ARRESTATE DAI CARABINIERI.

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

D’INTESA CON LA PROCURA, ALTRE 13 PERSONE, GRAVEMENTE INDIZIATE DEL REATO DI

SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, SONO STATE ARRESTATE DAI CARABINIERI.

CONTROLLI NEL CENTRO DI ROMA E NELLE PERIFERIE.

SEQUESTRATA ANCHE LA POTENTE PASTICCA “BLUE PUNISHER”.

ROMA – Eseguiti vari di controlli antidroga nella Capitale, dal centro

storico alle periferie, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che

hanno portato all’arresto di 13 persone, d’intesa con la Procura della

Repubblica di Roma, sequestrando centinaia di dosi di sostanze stupefacenti

e denaro contante, ritenuto provento delle attività illecite.

“BLUE PUNISHER” E CRACK OCCULTATI NEGLI INDUMENTI

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato

un 40enne della Mauritania, senza fissa dimora e con precedenti, che, ad

esito di un controllo in piazza dei Cinquecento, è stato trovato in possesso

di 12 dosi di crack, occultate nei calzini, e di una pasticca della potente

MDMA “Blue Punisher” nascosta nel portafogli.

In zona Torre Maura, i Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno

arrestato un 18enne romano che alla vista dei militari ha tentato di

disfarsi di un pacchetto di sigarette, prontamente recuperato. All’interno

erano occultate 14 dosi di droga, tra cocaina e crack.

SPACCIO NEI LUOGHI DELLA MOVIDA

I Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere hanno arrestato un cittadino

tunisino di 29 anni, gravato da molteplici precedenti, sorpreso in piazza

Trilussa mentre cedeva una dose di hashish in cambio di 10 euro ad un

acquirente italiano che, dopo essere stato identificato è stato segnalato

alla Prefettura di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

In via Prati della Farnesina, un cittadino romano di 29 anni, con precedenti

è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio,

poiché è stato notato dai militari mentre cedeva una dose di cocaina ad un

uomo che, dopo essere stato identificato è stato segnalato e sanzionato in

via amministrativa alla Prefettura di Roma. L’indagato a seguito di

perquisizione veicolare e personale è stato trovato in possesso di ulteriori

18 g di cocaina, già suddivisa in 20 dosi e la somma contante di 280 euro

che i Carabinieri hanno sequestrato.

DOSI NASCOSTE IN AUTO

In piazza Urbania, nel quartiere San Basilio, una donna romana di 28 anni ha

attirato l’attenzione dei Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio che

l’hanno fermata per un controllo mentre transitava a bordo della propria

autovettura. A seguito di un controllo più approfondito, i Carabinieri hanno

rinvenuto e sequestrato 30 dosi di cocaina per un perso complessivo di circa

65 g, nonché la somma contante di 370 euro che sono stati sequestrati.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri del

Nucleo Radiomobile di Roma hanno sorpreso e arrestato in viale Cesare Pavese

un cittadino romeno di 27 anni, che durante le fasi di identificazione si è

mostrato nervoso, insospettendo i Carabinieri che hanno approfondito il

controllo ispezionando l’auto su cui viaggiava e il proprio domicilio. Alla

fine i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato quasi mezzo chilo di

marijuana e circa 170 g di hashish.

Al Quarticciolo invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste

hanno arrestato due uomini di 50 e 21 anni, romani, entrambi già noti alle

forze dell’ordine, il primo già sottoposto alla misura degli arresti

domiciliari, con permessi, è stato notato dai Carabinieri in transito in

piazza del Quarticciolo mentre trafficava all’interno di un’auto in sosta,

risultata di proprietà del 21enne. Quest’ultimo accortosi della presenza dei

militari ha avvertito il 50enne che per eludere il controllo ha

immediatamente avviato la chiusura centralizzata con il telecomando. Scena

che ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di approfondire il

controllo invitando l’uomo a riaprire l’auto, scoprendo una scatola di

scarpe posta nel bagagliaio al cui interno vi erano 32 dosi di hashish per

un peso complessivo di 114 g.

CONTROLLI ANTIDROGA NELLE PERIFERIE

In via della Rustica, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di

Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino romano di 20 anni, già noto

alle forze dell’ordine, sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di

cocaina a un ragazzo in cambio di 20 euro. Una volta perquisito, nella sua

disponibilità sono stati trovati ulteriori 6 g di cocaina già suddivisa in

dosi, pronte per essere vendute, oltre a 1.5 g di hashish e la somma

contante di 20 euro.

Qualche ora dopo, in via Bevagna, sempre i Carabinieri della Stazione di

Roma Ponte Milvio hanno arrestato in flagranza un cittadino romano di 53

anni, già noto alle forze dell’ordine, che a seguito di un controllo

d’iniziativa è stato trovato in possesso di 231 g di cocaina, 250 g di

marijuana e 150 g di hashish, tutte già suddivise in dosi e pronte per

essere immesse nel mercato, oltre al rinvenimento di 460 euro che sono stati

sequestrati insieme alla droga.

Poco dopo, gli stessi Carabinieri della stazione di Roma San Basilio,

nell’omonimo quartiere hanno arrestato un cittadino romano di 40 anni, senza

occupazione ma con precedenti, che a seguito di un controllo d’iniziativa è

stato trovato in possesso di 24 dosi di cocaina dal peso complessivo di

circa 26 g.

In via Conca d’oro, i Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino

hanno arrestato un 36enne romano, poiché a seguito di un controllo è stato

trovato in possesso di due involucri di cocaina del peso complessivo di 235

g e uno di crack dal peso di 185 g che sono stati sequestrati.

Infine, un cittadino della Guinea di 31 anni, senza fissa dimora è stato

arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata, poiché il suo

atteggiamento nervoso, fuori da un bar di via Casilina, ha insospettito i

militari che lo hanno controllato e trovato in possesso di 2,5 g di eroina

divisa in tre dosi. Durante le fasi di identificazione, al fine di sfuggire

all’arresto, il 31enne ha opposto resistenza, sferrando numerosi calci e

pugni nei confronti dei Carabinieri, prima di essere immobilizzato

definitivamente.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

É importante precisare che, in considerazione dello stato del procedimento,

gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza

definitiva.

