(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 11 agosto 2024 Cia-Agricoltori: “invasamento sperimentale” in dighe Acerenza e Genzano

Per la delicata e difficile fase che attraversiamo sul versante dei

cambiamenti climatici e delle situazioni metereologiche estreme, la

Cia-Agricoltori di Potenza e Matera sollecita un impegno straordinario alle

Istituzioni e agli Enti preposti affinché si attivino ad affrontare la

ulteriore e decisiva partita che riguarda lo schema idrico Basento/Bradano

relativo alle mancate autorizzazioni da parte del servizio dighe a

trattenere la risorsa negli invasi di Acerenza e Genzano, tecnicamente

chiamato “*invasamento sperimentale”.* E’ importante attivare le procedure

per le operazioni di trattenimento, in quanto solo tramite questo

adempimento e a seguire secondo una rigorosa *gradualità

tecnico-strutturale-strumentale* sarà possibile raggiungere la piena

funzionalizzazione degli invasi e poi garantire i relativi servizi irrigui.

Secondo Cia- Agricoltori questo importante procedimento va attivato il

prima possibile per una serie di motivi. In primo luogo per dare organicità

all’intervento, a seguire per le indubbie ricadute di natura economiche,

produttive e occupazionali, in una parte importante della Basilicata spesso

penalizzata. A seguire per mettere a valore gli imponenti investimenti fino

ad oggi sostenuti, oltre alla indiscutibile esigenza di tutelare la risorsa

idrica, che deve essere utilizzata in modo consapevole e responsabile, ma

prima ancora risulta dirimente e speculare averne le disponibilità, per

queste ragioni il tema degli accumuli è decisivo, ancor più in Italia dove

solo l’11% della acqua piovana viene trattenuta.

Si tratta di ottimizzare e massimizzare ogni forma o soluzione di

trattenimento/accumulo, obiettivo che in Basilicata dovrebbe essere non

complicato vista la nostra orografia e le tante dighe e le numerose opere

per la raccolta, favorendo processi di mitigazione e adattamento che

dimostrano plasticamente quanto siano decisive e determinanti tali opere

per una appropriata e sufficiente gestione della risorsa e quanto incidono

sugli attuali e futuri assetti sociali ed economici.

Cia-Agricoltori di Potenza e Matera, inoltre, giudica di assoluta

importanza quanto segnalato a mezzo stampa dall’Assessore alle

infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe, in merito

all’avanzamento e al finanziamento di alcune opere riguardanti lo schema

idrico Basento-Bradano e dell’areale irriguo denominato Distretto G a valle

della Diga di Genzano e dei distretti “A” e “T” a valle del Marascione.

Nello specifico facciamo riferimento alla consegna in via d’urgenza dei

lavori per il collegamento per 9 Milioni di euro sullo schema

Basento-Bradano da parte del segretario dell’Autorità di Bacino meridionale

Dott. Vera Corbelli. Questo intervento, cosi come si apprende dal

comunicato stampa, riguarda il ripristino delle opere classificate *“grandi

adduttori”* destinate a vettoriare i necessari volumi di acqua tramite la

traversa di Trivigno nelle due dighe di Acerenza e Genzano.

Inoltre viene segnalato un ulteriore finanziamento di 11,5 Milioni di euro

destinato ad interventi di riefficentamento della galleria che collega la

Diga di Acerenza e quella di Genzano di Lucania, opera sifonata e non

funzionante da qualche tempo.

Ambedue le dighe a regime possono invasare circa 80 Milioni di mc di acqua

e dovranno asservire uno dei più ampi e importanti areali di Basilicata,

atteso che le superficie sottese e potenzialmente irrigabile si aggirano

intorno ai 10.000 Ha oltre ad essere particolarmente vocate a produzioni

intensive e di pregio.

La risorsa acqua è e sarà sempre più un bene prezioso oltre che fattore di

competitività nei territori e fra le Comunità. Dobbiamo saperla gestire e

utilizzare in modo appropriato, ma contestualmente abbiamo il dovere di

mettere la parola fine a vicende come quelle dello schema Basento-Bradano,

che durano da oltre 40 anni e che bisogna chiudere positivamente creando le

necessarie condizioni di sviluppo e di crescita economica, in una fase

nella quale vi è grande attenzione per il capitale territorio e non mancano

le risorse finanziarie.

*CIA Agricoltori

Italiani Potenza e Matera*