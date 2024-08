(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 SICUREZZA STRADALE: A RIMINI IL PROGETTO RAGAZZI “ON THE ROAD”

UN’INIZIATIVA PROMOSSA DAL MIT CON LA PREFETTURA

10 agosto 2024 – La sicurezza stradale illustrata ai giovani con un’esperienza diretta. È l’iniziativa messa in campo dal Mit, nell’ambito del Meeting di Rimini, con l’associazione “Ragazzi On The Road” di Bergamo, da anni impegnata in un progetto unico di educazione stradale e di legalità, con le Polizie locali e il Soccorso sanitario. Attraverso l’osservazione di comportamenti scorretti e l’interazione con le donne e gli uomini in divisa, sul campo, si promuove non solo la conoscenza delle norme, ma anche il rispetto.

A Rimini, grazie ad un protocollo sottoscritto con la Prefettura, dal 20 al 25 agosto una ventina di ragazzi/e over 16 potranno partecipare all’iniziativa che, in via sperimentale, nell’ambito del Meeting, vede coinvolti per la prima volta tutte le Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale.

I giovani – debitamente formati e assicurati, seguiti dall’equipe educativa dell’associazione – saranno coinvolti in reali turni di pattugliamento in vari punti della città, in alcuni casi anche in affiancamento ad unità cinofile.

