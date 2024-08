0808 La Spezia Estate Festival – V^ edizione IL MEGLIO DI RIMBAMBAND Venerdì 9 agosto 2024 (ore 21.30)

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

La Spezia Estate Festival – V^ edizione

IL MEGLIO DI RIMBAMBAND

Venerdì 9 agosto 2024 (ore 21.30)

La Spezia, 8 agosto 2024 – Nuovo appuntamento con La Spezia Estate Festival venerdì 9 agosto 2024: alle 21.30 sul palco di piazza Europa andrà in scena “Il meglio di Rimbamband”, con Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Francesco Pagliarulo, Nicolò Pantaleo.

Un gruppo di 5 musicisti pugliesi che suonano e provano a far ridere. A volte ci riescono pure. Inspiegabilmente. Unendo le loro diverse capacità sono riusciti a realizzare il loro piccolo sogno: quello di girare i teatri d’Italia per far ridere gli spettatori. Mettendo insieme musica, tip tap, teatro di figura, visual comedy, canto, imitazioni, mimo, rumorismo.

“Il meglio di Rimbanband” è uno spettacolo che presenta, assieme ad alcuni inediti, i pezzi più amati con i quali il gruppo ha fatto ridere tutti i teatri d’Italia. Un vero distillato di musica e comicità. Vi troverete in balìa di questi cinque musicisti un po’ suonati, che incantano, creano, illudono, emozionano, demistificano, provocano…giocano.

Un mix di musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo, fantasia teatrale, parodie.

Il tutto shakerato con un ritmo comico incalzante e servito con energia che vi travolgerà…e rimbambirà.

La Spezia Estate Festival è promosso da Comune della Spezia e Società dei Concerti ETS con il patrocinio di Regione Liguria e il sostegno di Fondazione Carispezia e Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Main sponsor Iren SpA; con il contributo di MBDA, PA Digitale, BVLG Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana– Gruppo BCC ICCREA.

INFO E BIGLIETTI Ingresso per tutti gli spettacoli de La Spezia Estate Festival: intero: 10 euro + pv;; ridotto studenti 5 euro