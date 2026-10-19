Macron nel Golfo per energia e Hormuz, prima tappa in Kuwait

Il presidente francese visita quattro Paesi fino al 21 ottobre per garantire gli approvvigionamenti e ripristinare la libertà di navigazione. Sullo sfondo il caro carburanti e le tensioni sociali in Francia

Emmanuel Macron ha avviato dal Kuwait una missione diplomatica in quattro Paesi del Golfo, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici francesi e sostenere il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Il viaggio proseguirà negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain e in Qatar, con un’agenda che comprende anche cooperazione militare, investimenti e tecnologie emergenti. La visita arriva in una fase di forte instabilità in Medio Oriente, con le tensioni regionali che pesano sui mercati energetici e sulle prospettive delle economie dipendenti dalle importazioni di petrolio e gas.

Per Parigi, la questione ha anche una ricaduta immediata sul fronte interno. L’aumento dei prezzi dei carburanti e del costo della vita alimenta il malcontento sociale, mentre il governo cerca di contenere gli effetti della crisi sulle famiglie e sulle attività produttive. La missione punta quindi a ottenere risultati su due fronti strettamente collegati: rafforzare i rapporti con i Paesi produttori del Golfo e limitare le conseguenze economiche dell’instabilità regionale.

Ad accogliere Macron in Kuwait sono stati l’emiro Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, il principe ereditario Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah e altri rappresentanti delle istituzioni. Durante i colloqui, le due parti hanno esaminato lo sviluppo delle relazioni bilaterali e le possibilità di ampliare la cooperazione nei settori economico, commerciale e degli investimenti. Al centro dell’incontro anche gli sviluppi regionali e internazionali, in un momento nel quale la sicurezza del Golfo assume un rilievo crescente per la stabilità dei mercati e delle rotte commerciali.

Hormuz al centro della missione diplomatica

La sicurezza dello Stretto di Hormuz è uno dei principali obiettivi del viaggio. Il passaggio marittimo collega il Golfo Persico al Golfo di Oman ed è essenziale per il trasporto internazionale di petrolio e gas. Le restrizioni alla navigazione, gli attacchi alle navi e i rischi legati al confronto militare nella regione possono compromettere i flussi commerciali, aumentare i costi assicurativi e logistici e alimentare nuove pressioni sui prezzi.

La Francia punta a coordinarsi con i governi del Golfo per favorire il ritorno a condizioni di navigazione sicure e regolari. La questione riguarda non soltanto la disponibilità di idrocarburi, ma anche la protezione delle rotte attraverso cui le forniture raggiungono i mercati di destinazione. La diversificazione delle fonti e dei percorsi di trasporto è infatti uno degli strumenti con cui le economie europee cercano di ridurre l’esposizione alle crisi concentrate in aree geografiche strategiche.

La missione di Macron si inserisce in un quadro nel quale la sicurezza energetica e quella marittima sono sempre più interdipendenti. Un’interruzione prolungata dei traffici attraverso Hormuz potrebbe avere ripercussioni sulle quotazioni internazionali del petrolio, sui costi del gas e sulle spese sostenute dalle imprese per trasportare merci e materie prime. Anche in assenza di una sospensione completa del traffico, l’aumento del rischio può tradursi in premi assicurativi più elevati, deviazioni delle rotte e maggiori tempi di consegna.

Il ripristino della libertà di navigazione non dipende tuttavia esclusivamente da un’intesa diplomatica tra Parigi e i governi visitati. La sicurezza del passaggio è legata all’evoluzione del confronto regionale, alle condizioni militari sul terreno e alle decisioni dei soggetti coinvolti nelle ostilità. La missione francese può contribuire a sostenere il coordinamento politico e a costruire convergenze, ma non costituisce di per sé una garanzia di ripresa immediata del traffico marittimo.

Per la Francia, rafforzare il dialogo con i Paesi produttori significa anche cercare maggiore stabilità nelle relazioni energetiche e commerciali. Il Golfo resta un’area centrale per gli approvvigionamenti internazionali e per gli investimenti nei settori dell’energia e delle infrastrutture. Parigi intende consolidare i rapporti con i partner regionali proprio mentre le tensioni rendono più urgente la ricerca di garanzie sulle forniture e sulla continuità dei collegamenti marittimi.

Il caro carburanti pesa sulla politica interna francese

La missione di Macron assume un significato particolare anche per la situazione politica e sociale della Francia. Le proteste contro l’aumento del costo della vita, alcune accompagnate da episodi di violenza e vandalismo, hanno riportato l’attenzione sulla capacità del governo di contenere le conseguenze economiche della crisi. L’aumento dei prezzi energetici incide direttamente sulle spese di trasporto delle famiglie, sui costi delle imprese e sui prezzi di numerosi beni e servizi.

Nel discorso televisivo pronunciato domenica sera, prima della partenza per il Golfo, il presidente ha collegato i rincari energetici alle ripercussioni del conflitto regionale. Macron ha sottolineato che la Francia, pur non avendo partecipato direttamente alla guerra, ne sta affrontando le conseguenze economiche. Il messaggio mira a spiegare il legame tra gli sviluppi internazionali e le difficoltà quotidiane dei cittadini, mentre il governo cerca strumenti per limitare l’impatto della crisi.

Le autorità francesi hanno avviato iniziative con i distributori di carburante per cercare di trasferire ai consumatori i benefici delle misure adottate per contenere i prezzi. La disponibilità di forniture adeguate e la stabilità dei mercati restano però fattori determinanti: gli accordi diplomatici possono facilitare la cooperazione energetica, ma non si traducono automaticamente in una riduzione immediata dei prezzi alla pompa.

Tra il costo internazionale degli idrocarburi e quello sostenuto dai consumatori intervengono infatti diversi elementi, tra cui trasporto, raffinazione, distribuzione e fiscalità. Anche un miglioramento delle condizioni di approvvigionamento potrebbe quindi produrre effetti graduali e non necessariamente uniformi. Per il governo francese, la sfida consiste nel combinare le iniziative diplomatiche con misure interne capaci di attenuare la pressione sulle famiglie e sulle imprese.

Macron deve così tenere insieme due piani. Sul fronte estero, cerca un’intesa con i governi della regione per contenere i rischi sulle forniture e sostenere la sicurezza delle rotte marittime. Sul fronte interno, deve dimostrare che la diplomazia può produrre benefici percepibili anche dalle famiglie francesi, in un contesto segnato da tensioni sociali e contestazioni sulla capacità delle istituzioni di rispondere alle difficoltà economiche.

Kuwait e Francia, una partnership strategica

Il Kuwait costituisce un interlocutore rilevante per la strategia francese nel Golfo. I due Paesi intrattengono relazioni diplomatiche dal 1961 e hanno sviluppato una cooperazione che comprende commercio, investimenti, infrastrutture, istruzione e difesa. Nel luglio 2025 la visita dell’emiro kuwaitiano in Francia aveva contribuito a consolidare questo rapporto, con la firma di dichiarazioni d’intenti relative a un partenariato strategico per gli investimenti nel periodo 2025-2035 e al rafforzamento della cooperazione culturale.

La relazione bilaterale comprende anche una dimensione militare. Francia e Kuwait hanno concluso accordi di cooperazione nel settore della difesa, che prevedono attività di formazione, scambi di competenze ed esercitazioni congiunte. Per Parigi, il mantenimento di rapporti solidi con le monarchie del Golfo contribuisce alla propria presenza strategica in una regione nella quale la sicurezza delle infrastrutture energetiche e delle rotte marittime ha ricadute internazionali.

La cooperazione economica rappresenta un altro elemento centrale. Le imprese francesi sono presenti in comparti che comprendono energia, infrastrutture e servizi, mentre il Kuwait continua a sviluppare relazioni con partner internazionali per sostenere i propri programmi economici. Il rafforzamento degli scambi e degli investimenti può creare opportunità per le aziende, ma richiede anche stabilità politica e condizioni favorevoli alla realizzazione dei progetti.

Il dialogo tra i due governi si inserisce in una rete più ampia di rapporti tra la Francia e il Consiglio di cooperazione del Golfo. Per Parigi, mantenere un confronto diretto con gli interlocutori regionali consente di affrontare questioni che vanno dalla sicurezza energetica alla difesa, passando per il commercio e gli investimenti. Per il Kuwait, la collaborazione con la Francia offre un ulteriore canale di cooperazione con un partner europeo dotato di capacità industriali e militari.

La dimensione strategica della relazione assume particolare rilievo nell’attuale contesto regionale. La sicurezza delle rotte commerciali e delle infrastrutture energetiche richiede un coordinamento che non può limitarsi alle risposte immediate alle emergenze. Le relazioni bilaterali, gli accordi di cooperazione e i contatti tra le istituzioni costituiscono strumenti attraverso cui i governi possono mantenere aperti i canali di comunicazione e cercare soluzioni condivise.

Emirati, Bahrain e Qatar: difesa, tecnologia e clima

Dopo il Kuwait, Macron proseguirà la missione negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain e in Qatar. Il programma combina sicurezza regionale, cooperazione militare, relazioni economiche e tecnologie emergenti. Negli Emirati, in particolare, i colloqui dovrebbero riguardare la difesa, la sicurezza e l’intelligenza artificiale, settori nei quali la Francia punta a rafforzare le relazioni strategiche e industriali.

L’agenda riflette l’evoluzione dei rapporti tra Parigi e Abu Dhabi, che non si limitano alla cooperazione militare ma comprendono anche investimenti, innovazione e tecnologie avanzate. L’intelligenza artificiale rappresenta un ambito di interesse crescente per le economie del Golfo, impegnate a sviluppare nuovi settori produttivi e a rafforzare le proprie infrastrutture digitali. Per la Francia, il dialogo offre la possibilità di consolidare la collaborazione industriale e tecnologica con uno dei principali interlocutori regionali.

La tappa in Bahrain offrirà un’altra occasione per discutere la sicurezza del Golfo e la stabilità delle rotte marittime. Il Paese occupa una posizione importante negli equilibri regionali e la crisi ha accresciuto l’attenzione sulla protezione dei traffici commerciali e delle infrastrutture strategiche. Il confronto con le autorità locali si inserisce nel più ampio tentativo francese di coordinare le iniziative diplomatiche con i partner della regione.

In Qatar, il programma dovrebbe comprendere anche la partecipazione a un evento legato al clima. Il tema ambientale amplia il perimetro della missione, collegando la sicurezza energetica immediata alle trasformazioni di lungo periodo dei sistemi produttivi. Le economie del Golfo restano centrali nell’approvvigionamento mondiale di idrocarburi, ma investono anche nella diversificazione industriale, nelle tecnologie digitali e nelle iniziative per ridurre le emissioni.

Per la Francia, il dialogo su questi temi rappresenta un’opportunità per sostenere le proprie imprese e consolidare la cooperazione in settori che richiedono investimenti elevati e partenariati internazionali. Energia, difesa e tecnologia sono ambiti sempre più collegati: la stabilità degli approvvigionamenti condiziona lo sviluppo industriale, mentre la sicurezza delle infrastrutture assume un’importanza crescente con la digitalizzazione dei servizi e dei sistemi produttivi.

Il tour, previsto fino a mercoledì 21 ottobre, punta dunque a rafforzare i legami politici ed economici della Francia con i Paesi del Golfo in una fase di forte instabilità. La priorità immediata resta evitare che le tensioni regionali si traducano in nuove difficoltà per gli approvvigionamenti e in ulteriori aumenti dei costi energetici. In prospettiva, la missione può contribuire a consolidare i partenariati strategici e a diversificare le relazioni commerciali francesi nella regione.

La prova decisiva sarà la capacità di trasformare il dialogo politico in condizioni più sicure per la navigazione e in forniture affidabili. La sicurezza di Hormuz, la disponibilità di energia e la stabilità dei mercati non dipendono da un singolo viaggio diplomatico, ma richiedono un coordinamento continuativo tra governi, operatori energetici e soggetti responsabili della sicurezza marittima. È su questi risultati che Parigi cercherà di misurare l’efficacia della missione, mentre il costo dell’energia continua a rappresentare una delle principali sfide economiche e politiche per il governo francese.