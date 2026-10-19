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Agroalimentare

Marzano (Confagricoltura Campania): Solidali con i trasportatori, ma non si lascino sole le imprese agricole. A rischio prodotti e competitività

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 19 Ottobre 2026 - “Siamo al fianco dei trasportatori e riconosciamo le ragioni delle loro proteste, ma non possiamo ignorare le pesanti conseguenze che questa situazione sta causando alle aziende agricole. Dopo una stagione già difficile sul fronte climatico, oggi migliaia di prodotti rischiano di rimanere bloccati nelle aziende e andare perduti, mentre gli scaffali dei supermercati rischiano di restare vuoti”.

Lo dichiara il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano, che richiama l’attenzione soprattutto sulle produzioni ortofrutticole, frutto di mesi di lavoro e investimenti, che rischiano di finire sprecate a causa dell’impossibilità di raggiungere i mercati.

“È una situazione paradossale, si rischia di buttare cibo mentre i consumatori potrebbero non trovarlo sugli scaffali. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto le aziende del Sud Italia, penalizzate rispetto ai concorrenti del Nord e di Paesi come Francia e Spagna, dove le merci continuano a viaggiare regolarmente. Questo significa perdere prodotto, reddito e competitività”.

Confagricoltura chiede quindi “un intervento urgente della Regione e del Governo nazionale per tutelare anche le produzioni agricole e scongiurare ulteriori danni economici e sprechi alimentari”.

“Le ragioni dei trasportatori meritano ascolto. Servono risposte immediate, – conclude Marzano – il tempo soprattutto per la frutta e la verdura, è una variabile che non concede attese”.

(AGENPARL)
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