COMUNICATO STAMPA PROVINCIA DELLA SPEZIA NUOVA COPERTURA A RISPARMIO ENERGETICO PER IL “PALLONE” DI MONTEPERTICO

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2024

(AGENPARL) – sab 08 giugno 2024 PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNICATO STAMPA

NUOVA COPERTURA A RISPARMIO ENERGETICO PER IL “PALLONE” DI MONTEPERTICO

L’INTERVENTO REALIZZATO DALLA PROVINCIA GARANTISCE UN’IMPORTANTE MIGLIORIA ALL’INFRASTRUTTURA SPORTIVA

LE OPERE ERANO STATE PROGRAMMATE DALL’ENTE NEGLI SCORSI MESI E REALIZZATE IN COORDINAMENTO CON ISTITUTO SCOLASTICO E GESTORE

La struttura polisportiva di Montepertico, più nota come “il pallone”, ha una nuova copertura. Entro poco giorni l’impianto sarà pronto e dotato di una moderna protezione.

Si tratta di un importante intervento voluto dalla Provincia della Spezia, così come ha ricordato il Presidente Pierluigi Peracchini, che avrà anche un forte impatto ecologico, garantendo maggiore efficienza energetica ed una radicale diminuzione dei costi per il riscaldamento. Inoltre si tratta di un’infrastruttura sportiva strategica non solo per la città, ma anche a livello provinciale, questo perché utilizzabile dal sistema scolastico e da realtà sportive di riferimento.

Dal punto di vista tecnico sono state ultimate, in questi giorni, le operazioni principali per la posa in opera del nuovo telo di copertura della struttura polivalente in legno lamellare situata nell’area esterna del plesso scolastico di Via Montepertico sede degli Istituti Scolastici Superiori “V. Cardarelli” e “G. Casini”. Si tratta di un investimento di circa 67 mila euro per la Provincia della Spezia. Le opere erano state programmate dall’Ente negli scorsi mesi e realizzate, in coordinamento con istituto scolastico e gestore, sfruttando il periodo con le condizioni meteo megliori e con il minimo impegno della struttura per attività sportive, questo per limitare al massimo il disagio a studenti ed atleti.

Il nuovo telo di copertura, con caratteristiche tecniche innovative rispetto alla struttura precedente, sarà a doppia membrana in tessuto sintetico ad alta tenacità ricoperto su ambo le parti da doppia spalmatura di cloruro di polivinile con giunzioni saldate con macchine saldatrici ad alta frequenza con sovrapposizione di cm 6, quindi molto più resistente agli effetti del tempo e delle intemperie. La principale innovazione consiste nel fatto che tra le membrane sarà presente una camera d’aria che consentirà un sensibile miglioramento del grado di confort per gli utilizzatori riducendo al massimo gli sbalzi termici interno-esterno in tutte le stagioni dell’anno e, di conseguenza un abbattimento di circa il 30 % delle spese di riscaldamento, a carico dell’Ente provincia, per la stagione invernale.

L’intervento sarà completato, nelle parti di allestimento finale, presumibilmente nel corso della prossima settimana e l’impianto ammodernato sarà quindi fruibile immediatamente dalla società sportiva che lo ha in gestione e dal prossimo anno scolastico da entrambi gli Istituti del plesso di Montepertico.

Scheda tecnica intervento

Oggetto: Fornitura e posa di telo di copertura su struttura in legno lamellare dell’Impianto Sportivo Polivalente sito nell’area esterna del plesso scolastico sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “V. Cardarelli” di via Montepertico 1, La Spezia.

Impresa: BUILD 10 S.r.l. con sede Bergamo (BG)

Importo contrattuale: € 54.850,00 oltre IVA 22%

La Spezia, 8 giugno 2024

——————————————

[cid:6aeef665-ecc7-485b-9335-41bf55ae96ed]

Provincia della Spezia