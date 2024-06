(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 SOCIAL CARD. CIANCITTO (FDI): 30.000 FAMIGLIE IN PIU’ POTRANNO TIRARE SOSPIRO SOLLIEVO GRAZIE A GOVERNO MELONI

“Grazie al governo Meloni altre 30mila famiglie della nostra Nazione potranno tirare un sospiro di sollievo. Questo sarà possibile attraverso l’incremento dell’importo della ‘Carta dedicata a Te’, firmato oggi e voluto dal ministro Francesco Lollobrigida, di 676 milioni messi a disposizione per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante e trasporti. Inoltre la buona notizia è che l’importo a settembre salirà da 460 a 500 euro e allargherà la platea di beneficiari coinvolgendo 30 mila famiglie in più rispetto allo scorso anno. Per Fratelli d’Italia e il governo Meloni la lotta alla povertà, ma quella vera e non quella a suon di spot, è una priorità”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati