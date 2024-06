Gestione delle crisi: conferenza esamina come rendere l’UE più resiliente

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

Una conferenza ad alto livello sulla gestione delle crisi nell’Unione e nel resto del mondo, organizzata oggi dalla Commissione europea insieme al Centro per la politica di sicurezza di Ginevra, esamina le modalità per anticipare e gestire le crisi, e affronta questioni quali la condivisione di conoscenze per contribuire ad affrontare al meglio i rischi futuri. L’evento riunisce 100 oratori e partecipanti di alto profilo coinvolti nella formulazione della gestione delle crisi provenienti da istituzioni dell’UE e degli Stati membri, partner internazionali e mondo accademico.

La necessità di migliorare la gestione delle crisi è emersa a causa di gravi e complesse minacce transfrontaliere degli ultimi anni, come la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, la pandemia di COVID-19 e numerose crisi umanitarie.

Il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha dichiarato: “Viviamo in un’epoca di crisi. Catastrofi di ogni genere fanno ormai parte della realtà quotidiana degli europei e la risolutezza dell’Europa è costantemente messa alla prova da combinazioni di minacce sempre maggiori. Questa conferenza è un’occasione per valutare come produrre una cultura europea della gestione delle crisi più forte e coordinata, che ponga al centro processi decisionali basati su dati scientifici.”

La Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, Iliana Ivanova, ha dichiarato: “I cittadini vogliono chiaramente che l’UE sia forte e resiliente di fronte alle crisi che colpiranno il continente. È per questo motivo che la conferenza, sostenuta da dati forniti dal polo scientifico interno della Commissione, è così importante. Insieme dobbiamo anticipare meglio le crisi, gestirle utilizzando la ricerca e l’innovazione, adattarci e diventare più resilienti.”

Il Centro comune di ricerca della Commissione sta conducendo ricerche sulle tecnologie di gestione delle crisi, sul trattamento e sull’analisi delle immagini satellitari e sui sistemi per sostenere la capacità dell’UE di prevenire, prepararsi e rispondere alle catastrofi. In una relazione pubblicata questa settimana, il Centro comune di ricerca esamina i rischi transfrontalieri ed emergenti che l’Europa si trova ad affrontare.