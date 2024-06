(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 Aeronautica, Lollobrigida: Cordoglio per scomparsa militari

“Cordoglio per la prematura scomparsa dei due militari dell’Aeronautica coinvolti oggi in un incidente stradale a Grosseto. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie e all’intero Corpo in questo momento di grande dolore”. Lo dice il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.