Tentazioni agresti, progetto SaveGrainLeg

*Tentazioni agresti, il progetto SaveGrainLeg*

*un viaggio nella salvaguardia e nel recupero delle leguminose*

Un pomeriggio dedicato al progetto *SaveGrain-Leg*, del Dipartimento di

Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università degli

Studi di Bari Aldo Moro. Negli antichi Trulli Arco Antico a Locorotondo, si

è svolta *Tentazioni agresti, la festa contadina* dedicata alle leguminose

da granella. Protagonisti dell’evento di promozione e conoscenza la *fava

di Locorotondo*, il *cece rosso di Alberobello* e il *pisello di Noci.*

Il progetto ha l’obiettivo di ridurre il tasso di erosione della

biodiversità delle leguminose da granella, attraverso azioni di recupero e

conservazione di lenticchie, ceci, piselli, fave, cicerchie, lupini e

fagioli.

“Noi viviamo in un territorio dove si cura la terra e si curano i legumi,

lo testimonia la de.co della fava di Locorotondo. Devo ringraziare

l’Università e i professori che danno tanta attenzione a questo territorio,

grazie al loro studio e alla loro competenza salvaguardiamo il cibo buono”

ha dichiarato il sindaco di Locorotondo, *Antonio Bufano*.

Per testimoniare la bontà dei prodotti c’è stata anche una degustazione dei

piatti tipici a base di legumi, preparati dall’associazione Paese delle

Contrade, che raccontano le storie millenarie della Valle d’Itria con il

coinvolgimento musicale del gruppo folk *Città di Locorotondo* che in

costumi d’epoca ha riproposto le danze della Valle: dalla polka rossa alla

quadriglia, dal valzer alla pizzica-pizzica.

“SaveGrain-Leg è un progetto che va in continuità con un’attività che è

stata recepita livello regionale che riguarda la salvaguardia della

biodiversità e questo processo in un territorio in cui le leguminose

entrano nella tradizione. In queste realtà agricole ognuno nel tempo si è

fatto custode delle risorse genetiche, scegliendo la varietà di fava o di

cece più idonea al suo ambiente di coltivazione, con lo scopo di scoprire e

valorizzare le risorse del territorio” ha spiegato *Giuseppe De Mastro*

responsabile scientifico SaveGrain-Leg e ideatore del progetto.

Tentazioni agresti è la prima festa contadina dedicata ai legumi che si è

tenuta nella storica location di Trulli Arco Antico in contrada

Pozzomasiello. Un percorso tra conoscenza e valorizzazione di varietà

locali di leguminose da granella raccolte in tutta la regione.

L’evento è promosso dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e

degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Aderiscono il

Consorzio Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura I.G.P., il

Paese delle Contrade, l’azienda Iannone, masseria La Calcara, le aziende

agricole Palagano, Ricucci e Impagnatiello. Partner del progetto è Agriplan

srl.

