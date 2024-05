(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

*Strade. I lavori di messa in sicurezza ad Ascea sulla SR 447*

La Provincia di Salerno prosegue le attività di miglioramento della

sicurezza della propria rete viaria. In particolare sono appena iniziati

i lavori di manutenzione straordinaria e interventi di ripristino alla

Km.ca 5×430 della SR ex SS 447 nel Comune di Ascea.

Il progetto prevede lavori di demolizione e messa in sicurezza della

carreggiata, con il rifacimento della pavimentazione in conglomerato

bituminoso e segnaletica stradale.

