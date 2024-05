CS CIPESS, LA NOTA DEI SENATORI SIGISMONDI E LIRIS (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

Cipess, Sigismondi-Liris (FdI): grazie a governo Meloni stanziamenti

eccezionali per Abruzzo

“Un’ottima notizia per l’Abruzzo e tutti i cittadini italiani. Oggi,

infatti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo

sviluppo sostenibile (Cipess), ha approvato opere milionarie in materia di

infrastrutture, di sostegno agli investimenti delle imprese e di

ricostruzione civile post-sisma. Si tratta di interventi strategici voluti

fortemente dal governo Meloni che vengono finalmente finanziati. Al centro

la Roma-Pescara, con uno stanziamento di 720 milioni di euro indispensabili

per la realizzazione dell’opera. Si tratta di un importante intervento in