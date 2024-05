C.S. – Domenica 2 Giugno a Moncalvo finissage musicale al Museo Civico

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

mar 28 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

CANTO LIRICO AL MUSEO CIVICO DI MONCALVO

Domenica 2 Giugno a Moncalvo finissage musicale per “Ritratto di Famiglia”

Dopo un applaudito spettacolo – avvenuto domenica scorsa – dedicato a “Canti e musiche tradizionali in Monferrato” e promosso attraverso la collaborazione fra il sodalizio di A.L.E.R.A.MO. Onlus e l’associazione CREO sulle orme dell’etnomusicologo e antropologo Alan Lomax, continuano a Moncalvo gli appuntamenti culturali. Per chiudere in bellezza la mostra attualmente in corso presso il Museo Civico di via Caccia dal titolo “Ritratto di Famiglia” e dedicata al pittore casalese Gino Mazzoli (visitabile ancora sabato 1 e domenica 2 giugno, dalle 10 alle 18), è previsto per domenica 2 giugno, alle ore 17, uno speciale finissage musicale e lirico in collaborazione con l’Ente Concerti Castello di Belveglio e la professoressa Marlaena Kessick e con la presentazione da parte di Maria Rita Mottola. La sala del Museo Civico vedrà svolgersi l’esibizione canora di un soprano (Zhao Yuehan), un mezzosoprano (Lei Min) e un tenore (Duan Dongchen) accompagnati al pianoforte dal maestro Matteo Stella. Il repertorio spazierà da Mozart a Puccini e la partecipazione avviene su prenotazione e sino a esaurimento dei posti nella sala.

L’evento sarà preceduto, sabato 1 giugno, dal pomeriggio dedicato alla seconda edizione degli “Alfieri del Museo”, il progetto che prevede la partecipazione dei bambini delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo di Moncalvo e dei loro genitori che verranno accompagnati alla visita del Museo.

Sabato 22 giugno, alle ore 17, verrà poi inaugurata la collettiva nell’ambito del progetto DonnaDonne dal titolo “Imprimatur” che vedrà la partecipazione di nove artiste dedite all’incisione provenienti da Roma, (Giorgia Pilozzi, Susanna Doccioli, Virginia Carbonelli) Ancona (Caterina Valentini), Aosta (Cristina Chiantaretto), Massarola di Lucca (Laura Peres), Brescia (Silvia Sala), la città serba di Niš (Milica Lilic) e dalla località polacca di Biala Podlaska (Marzena Lukaszuk). Le protagoniste presenteranno alcune delle loro opere più rappresentative in diverse tecniche e supporti, incisioni e libri di autore. Un viaggio interessante e integrante, tutto al femminile, nel mondo magico e antico della stampa.

Nella prima settimana di luglio si svolgerà inoltre la residenza d’artista alla sua terza edizione sotto i portici della piazza Carlo Alberto che avrà come filo conduttore “Il viaggio”.